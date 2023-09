Marco Belinelli al Kellogg’s Better Days: ecco quando giocare a basket con il campione Nba

Modena, 11 settembre 2023 – Un campione Nba per dare nuova vita al ‘Noce Nero’ il frequentatissimo playground di via Torricelli. Il 25 settembre alle 16 Marco Belinelli, unico italiano a fregiarsi di un titolo nel campionato americano, sarà il testimonial dell’iniziativa ‘Kellogg's Better Days’ che, dopo la tappa che ha toccato il quartiere QT8 di Milano, arriva nel capoluogo di provincia emiliano per restituire alla cittadinanza - attraverso un’opera di riqualificazione - un’area in cui divertirsi praticando sport.

A riconferma del proprio impegno a favore della comunità e del benessere delle persone, promuovendo uno stile di vita sano. All’inaugurazione, in continuità con le attività svolte durante la prima tappa, alcune squadre di basket giovanili locali giocheranno a pallacanestro con Marco Belinelli, cestista professionista e capitano in forza alla Virtus Bologna. Mentre Virginia Gambardella, divulgatrice e imprenditrice digitale appassionata di benessere, invece, coinvolgerà i presenti in attività ludico-formative volte a sensibilizzarli all’importanza di adottare una sana alimentazione, a partire dalla prima colazione.