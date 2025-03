Marco Biagi, il convegno. Intelligenza artificiale, esperti a confronto

In occasione del ventitreesimo anniversario dalla morte del Professor Marco Biagi, la Fondazione e Unimore organizzano il 22° convegno Internazionale in ricordo del professore che si terrà oggi e domani in largo Marco Biagi, 10. Studiosi e studiose provenienti da tutto il mondo si confronteranno sul tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale e delle piattaforme digitali sul mondo del lavoro e sulle sfide poste dalle trasformazioni in corso. L’intelligenza artificiale e la digitalizzazione rappresentano fattori di profondo cambiamento, influenzando i modelli organizzativi, le condizioni di impiego e la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Allo stesso tempo, queste innovazioni tecnologiche pongono interrogativi più ampi sulla regolamentazione del lavoro, sulla sostenibilità sociale delle nuove forme di occupazione e sulla capacità delle istituzioni di garantire equità e inclusione.

L’evento si propone come momento di riflessione sulla possibilità di conciliare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie con la protezione dei diritti fondamentali nel lavoro, analizzando il ruolo delle normative esistenti e l’eventuale necessità di nuovi strumenti regolatori. Le discussioni affronteranno inoltre il tema della rappresentanza degli interessi collettivi in un contesto in cui il lavoro assume forme sempre più variegate e mutevoli, ponendo la questione di come ripensare la partecipazione sociale ai processi decisionali in un’epoca caratterizzata da automazione, globalizzazione e nuove disuguaglianze digitali.

Il convegno sarà preceduto oggi da un incontro di studi dal titolo ’Algoritmi e lavoro su piattaforma. Bisogni e strategie di tutela nel nuovo quadro giuridico e proseguirà con una tavola rotonda, moderata da Maria Barberio nell’ambito della quale si confronteranno Marcella Contini di Cna, Daniele Dieci della Cgil, Rosamaria Papaleo della Cisl, Roberto Rinaldi, della Uil e l’assessore Paolo Zanca. Le conclusioni saranno affidate a Edoardo Ales, docente di Diritto del Lavoro presso l’Università di Napoli ’Parthenope’ e componente del Comitato Scientifico della Fondazione Marco Biagi.

Il Convegno internazionale prenderà il via alle 14.30 di oggi con i saluti del Rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro, della Consigliera Regionale Ludovica Carla Ferrari, del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, del Presidente della Provincia Fabio Braglia e di Tommaso Fabbri.

La seconda giornata del Convegno, domani, sarà articolata in quattro sessioni parallele in cui si discuterà delle intersezioni tra IA, salute e sicurezza sul lavoro, e delle implicazioni dell’IA sui diritti dei lavoratori, inclusa la responsabilità penale derivante dall’uso di sistemi IA.

Nel pomeriggio si terrà la sessione plenaria di chiusura, presieduta dal professor Tiziano Treu. "L’eredità di Marco Biagi – commenta il Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro - continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per chi studia le trasformazioni del lavoro e le loro implicazioni normative. Il metodo che ha contraddistinto il suo pensiero, basato sul confronto tra accademia, istituzioni e parti sociali, rimane essenziale per affrontare le sfide imposte dall’intelligenza artificiale e dalle piattaforme digitali".