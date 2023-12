Marco Ligabue Dieci anni di grande musica

Marco Ligabue sceglie la sua Emilia e uno storico club della sua terra, il Vibra Club di Modena, per festeggiare i primi dieci anni da cantautore. L’evento è in programma per domenica, a partire dalle 16. Sarà l’occasione per ascoltare vecchie e nuove canzoni del cantautore, fratello minore di Luciano. Un concerto, una festa e un raduno per tutti quelli che lo hanno seguito in questo percorso, con sorprese, ospiti, regali, brindisi. Il pubblico potrà, infatti, cantare e ballare con brani come ‘Sempre tutto bene’, ‘Vado a caso’, ‘Altalena’, e ritrovare sul palco il chitarrista Jonathan Gasparini, il batterista Leonardo Cavalca e il giovanissimo bassista Luca Spaggiari.

Marco Ligabue è nato a Correggio il 16 maggio 1970: già chitarrista ed autore di testi e musiche dei Rio e Little Taver & His Crazy Alligators, ha iniziato la carriera solista nel 2013. Attualmente conta oltre 60mila follower su Instagram e più di 266mila su Facebook. Nel 2015 ha ricevuto il Premio Lunezia "per la sua capacità di saper cantare con un linguaggio diretto temi importanti della vita sociale italiana", mentre è di due anni fa il suo primo libro, ‘Salutami tuo fratello’, dal quale è nato uno showcase con il conduttore e autore tv Andrea Barbi che è arrivato ad oltre cento repliche in giro per l’Italia.

I fan di Marco Ligabue o anche semplicemente chi ama la buona musica, non possono perdersi questo concerto unico nel suo genere. Il messaggio dunque è di prepararsi a trascorrere una serata indimenticabile insieme a uno dei talenti più promettenti della scena italiana.