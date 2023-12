Marco Ligabue "Festeggiate con me"

Perchè festeggiare? Perchè i dieci anni fanno parte di quelle cifre ‘tonde’ che ti mettono davanti ad un percorso: fai progetti, scrivi, scrivi, scrivi poi arriva il momento di fermarsi e fare una fotografia di questi dieci anni. Poi? Poi si parte per i prossimi dieci. Se mio fratello Luciano ci sarà? Il suo arrivo era previsto ma lo scopriremo solo domenica". Domani dalle 16 il cantautore Marco Ligabue festeggia i primi dieci anni della sua carriera al Vibra Club di Modena: ha scelto la sua Emilia, quella in cui è nato e cresciuto per celebrare l’importante momento e lo farà con un concerto, una festa e un raduno per tutti quelli che lo hanno seguito in questo percorso, con sorprese, ospiti, regali, brindisi.

Come è iniziata questa avventura?

"Venivo da tanti anni di band e non avevo mai valutato di cantare, avevo un muro di paura davanti avendo comunque un fratello così bravo. Poi ho preso coraggio e ho provato a lanciarmi in questa avventura da cantautore ed ero felice di ciò che stavo scrivendo ma metterci la voce è una cosa, la faccia è un’altra e primi concerti sono stati un po’ uno choc".

In che senso?

"Da cantante devi non solo pensare a suonare ma a gestire ogni attimo, la scaletta, cosa dire da un pezzo all’altro e i premi mesi sono stati molto formativi per me: cercavo di capire cosa avevo centrato e cosa avevo sbagliato ed è stato l’inizio di un percorso di crescita. Volevo uscire da cantautore, avevo tanto da raccontare e concerto dopo concerto mi riascoltavo, ascoltavo i pareri del pubblico per cogliere ogni sfumatura e cercare di migliorare".

Qual è stato il momento più importante di questi dieci anni? "Quello che ha rappresentato il passaggio più importante, in Sardegna, davanti a 60mila persone. Mi avevano invitato ad aprire il concerto di Caparezza: ero emozionato, non avevo mai cantato davanti a così tanta gente ed è successo di tutto. Mi fischiavano, mi gridavano di tutto ; forse mi vedevano come un raccomandato. Non sapevo se mollare tutto o prendere in mano la situazione e fare quei quattro pezzi. Alla fine mi è uscito il coraggio emiliano: quella spia di emergenza che si accende davanti alle difficoltà e ho detto: ora silenzio tutti, prima mi ascoltate e poi mi giudicate, io devo suonare la mia mezz’ora. Sessantamila persone sono rimaste in silenzio e dopo hanno cantato con me le quattro canzoni successive: in quel preciso istante ho capito che il palco me lo dovevo conquistare ogni sera ma che sarei stato in grado di farlo".

La canzone che senti più tua? "Me le sento tutte mie ma quella che ha un’emotività particolare è ‘Dentro’, scritta per mia figlia durante il lockdown. Non c’era modo di vedersi, era in Sardegna con la mamma e io a Correggio e stavo scavando dentro di me".

Il mondo del volontariato c’è ancora?

"Si, saremo al Forum Monzani per l’Hospice e il mio percorso è denso di attenzione agli altri, alle tematiche sociali. Negli ultimi concerti ho ritenuto importante, durante il tour di questa estate, cantando piccola stella di mio fratello riflettere con il pubblico sui tanti casi di femminicidio e stupro".

Domani tuo fratello sarà accanto a te?

"Luciano era sicuro al cento per cento, ma si è ammalato e ha prolungato il tour a Roma. Lo scopriremo all’ultimo".