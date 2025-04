Marco Lorenzi: "Il teatro è rivoluzione"

Un percorso tra emozioni e riflessioni profonde: è quello lungo il quale il regista Marco Lorenzi vuole condurre il pubblico che domani e domenica sarà al Teatro Storchi di Modena ad assistere allo spettacolo ‘Continueremo a chiamarla felicità. Studio su Rivoluzione, Ribellione e Desiderio nel teatro contemporaneo’. Sul palco le attrici e gli attori del Corso di Alta formazione attoriale internazionale, realizzato da Scuola di teatro Iolanda Gazzerro di Ert / Teatro Nazionale. Una produzione Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale.

Lorenzi, ‘continueremo a chiamarla felicità’? "È quello che ci siamo chiesti con il gruppo dei 16 allievi del corso di teatro. Il titolo dello spettacolo non si riferisce al testo, ma deriva dal nome del corso stesso. Questi mesi passati insieme sono stati un periodo speciale: dedicato interamente al loro essere giovani attrici e attori alla ricerca. La scoperta dell’incredibile bellezza e potenzialità che c’è nel loro personale e speciale essere artisti".

Da che domande siete partiti? "Le domande che hanno accompagnato loro in questi mesi sono stati un motore di immaginario prezioso per il percorso, per il loro allenamento quotidiano e per la performance finale: cosa vuol dire per una nuova generazione la parola ribellione? E rivoluzione? E felicità? È pensabile una trasformazione degli assetti sociali senza far ricorso alla forza? Cosa succede quando il desiderio di felicità si trasforma da individuale a collettivo ma, proprio in quanto discorso politico, non riesce a trovare un ‘linguaggio’ che trasformi il mondo? Esiste un momento preciso in cui smettiamo di credere ai nostri ideali?".

Interrogativi complessi: perché questi? "Perché questi giovani devono interrogandosi sul senso di continuare a combattere oggi, nel mondo in cui viviamo. E noi dobbiamo fornire gli strumenti, perché le nuove generazioni devono tornare a parlare di ribellione, rivoluzione e felicità. Ma non solo nel loro aspetto ‘distruttivo’, quale narrazione capziosa che neutralizza la felicità. La rivoluzione non nasce dalla volontà di fare scorre sangue ma dal desiderio di gioia".

Ci sono diversi punti di vista? "Facendo riferimento ad alcuni testi anche molto diversi fra loro, ‘Rivoluzioni’ di Fabrizio Sinisi, ‘I Giusti’ di Albert Camus e ‘Giulio Cesare’ di William Shakespeare, abbiamo esplorato in tre concetti chiave, dando luogo ad una drammaturgia originale che intreccia tre periodi e luoghi storici diversi: la Russia del 1905 di Camus, l’Italia dal 1969 al 1974 di Sinisi e infine il momento presente, Modena del 2025".