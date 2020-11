Zocca (Modena), 9 novembre 2020 - Lo scrittore e docente universitario Marco Santagata è morto questa mattina all'ospedale di Pisa a 73 anni.

Era malato da tempo ma l'infezione da Covid 19 è stata fatale. Sabato si era diffusa la notizia della sua morte, poi la famiglia aveva invece precisato che le sue condizioni si erano aggravate e diventate irreversibili.

Ora il decesso, comunicato anche al rettore dell'Università di Pisa, Paolo Mancarella. "Con Marco ci lascia un grande intellettuale e un amico generoso - ha commentato Mancarella - e di lui oltre al grande sapere, ci mancheranno l'infinita curiosità, il desiderio di conoscere e la sottile ironia. E' stato uno dei grandi maestri del nostro ateneo e il vuoto che lascia difficilmente sarà colmabile. Anche per questo, in segno di riconoscimento, avevo pensato a lui come professore emerito. Adesso, però, è il tempo del cordoglio e l'Università di Pisa si stringe attorno alla sua famiglia in quest'ora così difficile".

Santagata è stato un dantista eccezionale e un docente universitario e critico letterario molto apprezzato, ma anche scrittore di successo: aveva vinto il premio Campiello nel 2003 con 'Il maestro dei santi pallidi' e il premio Stresa nel 2006 con 'L'amore in sé'.

Nato a Zocca, era molto legato al suo paese d'origine e ci tornava ogni estate, amava visitare il territorio e incontrava spesso amici e parenti. Probabilmente sarà sepolto nel cimitero del centro dell'Appennino modenese, nella tomba di famiglia dove riposano i genitori.

Faceva parte della giuria del Premio Zocca Giovani assieme, tra gli altri, a Vasco Rossi. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno ad opere di narrativa i cui autori non abbiano superato i 35 anni di età alla data di pubblicazione dell'elaborato.

La carriera

Nato a Zocca (Modena) il 28 aprile 1947, Marco Santagata ha compiuto gli studi universitari a Pisa, come allievo ordinario e poi come perfezionando della Scuola Normale Superiore laureandosi nel 1970 in letteratura italiana.

Nel 1976 ha insegnato come incaricato filologia dantesca alla Facoltà di Lettere dell'Università Ca' Foscari di Venezia; dal 1977 al 1980, ancora per incarico, ha insegnato filologia umanistica alla Facoltà di Lettere di Pisa.

Ordinario di Letteratura italiana nel 1980, dopo un triennio alla Facoltà di Magistero di Cagliari; dal 1984 ha insegnato alla Facoltà di Lettere dell'Università di Pisa e dal 1984 al 1988 ne ha diretto l'Istituto di letteratura italiana; dal 1996 al 2000 è stato direttore del Dipartimento di Studi italianistici e membro del Consiglio di Presidenza del Collegio dei Direttori di Dipartimento dell'ateneo pisano.

