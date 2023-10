Marcoré, Noemi e Agnelli nel ricordo di Bertoli

Grandi ospiti al teatro Storchi per la 10ª edizione del Premio Pierangelo Bertoli. Sabato 4 novembre Neri Marcoré e Alberto Bertoli presenteranno lo spettacolo inedito "Le canzoni di Pierangelo". Domenica 5, per la consegna dei premi intitolati al cantautore sassolese, saranno sul palco Fulminacci, Mario Venuti. Noemi e Manuel Agnelli (nella foto). Con loro gli otto nuovi cantautori in lizza per i premi speciali.