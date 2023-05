Mare e monti, turismo senza confini Alleanza tra Appennino e Riviera per promuovere il nostro territorio

Dalle parole ai fatti. A metà marzo ci fu il primo incontro a Rimini tra la Confartigianato locale e Lapam Confartigianato Modena e Reggio Emilia per condividere il progetto MareMonti: oggi eccolo, come grande novità, fra gli eventi protagonisti alla presentazione ufficiale delle iniziative estive in programma: ai ‘Bagni Ricci di Mare’ di Rimini è stato protagonista tutto il corposo calendario di iniziative.

Per la delegazione modenese erano presenti Romana Pollacci, segretaria zona del Frignano, Daniele Grotti, responsabile sedi Lapam di Fanano e Sestola e Moreno Migliori, responsabile sedi Lapam Fiumalbo, Lama Mocogno e Pievepelago. A loro si sono aggiunti tre sindaci dei comuni montani: Stefano Muzzarelli, Fabio Magnani, Leandro Bonucchi (rispettivamente primi cittadini di Fanano, Sestola e Montecreto) e Lorenzo Checchi, vicesindaco di Riolunato. Erano presenti anche diversi imprenditori del territorio del Cimone, che hanno portato in Riviera i prodotti tipici dell’area montana (dall’enogastronomia a ciaspole e sci). Inoltre hanno partecipato Luca Biolchini, presidente Consorzio Albergatori del Cimone, Antonio Grani, per il Consorzio Cimone Impianti.

"Il nostro obiettivo con questo progetto – ha dichiarato Romana Pollacci, funzionaria Lapam Confartigianato – è promuovere il territorio del Cimone. Non solo l’aspetto legato al cibo, non solo quello legato alle attività all’aria aperta, non solo l’ambito sportivo. Vogliamo sponsorizzare l’intero territorio, e quindi tutto ciò che l’area del Cimone è in grado di offrire ai visitatori. Essere qui in Riviera oggi ci dà la possibilità di espandere i nostri confini, uscire dai luoghi dell’Appennino per promuoverci fisicamente in altri luoghi e in altri contesti. Allo stesso modo siamo pronti, questo inverno, a ospitare sulle nostre vette il "mare di opportunità" che offre la Romagna. Siamo qui come associazione per svolgere il nostro ruolo di corpo intermedio, cioè coordinare e unire tutti gli attori protagonisti che operano sul territorio: la parte pubblica, con i quattro sindaci dei comuni coinvolti oggi qui presenti (Sestola, Fanano, Riolunato, Montecreto) e la parte privata, che include sia gli albergatori che le imprese alimentari e quelle che offrono servizi per i turisti. Un’occasione per far assaggiare alla riviera il gusto del Cimone".

Mare e Monti mira a promuovere complessivamente il territorio emiliano-romagnolo ed i suoi prodotti tipici, sfruttando i luoghi più frequentati dai turisti sulla Riviera e sull’Appennino e si aggiungerà ad un palinsesto corposo di appuntamenti.