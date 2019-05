Modena, 1 maggio 2019 - E' partito da Nonantola, da vice parroco. Aveva con sé pochi oggetti, un vangelo, libri di studio, e la leggerezza che solo venticinque anni di età possono darti. Mattia Ferrari ha scelto di servire messa ogni giorno, ma sulla ‘Mare Jonio’, la nave che soccorre i migranti in balia delle onde, coinvolta in aspre diatribe con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Grazie alla piattaforma ‘Mediterranea’, si è imbarcato come cappellano di bordo, perché dopo aver aiutato per due anni i migranti tra Modena e Bologna, sentiva il bisogno di andare oltre.

Perché l’ha fatto, Mattia?

«È stata una questione di amicizia, oltre che di fede. Lavoro da due anni con i ragazzi dei centri sociali Tpo e Labas, aiutiamo i migranti a casa nostra. Mi hanno chiesto se fossi disponibile a salire a bordo della Mare Jonio, per dare una mano. La richiesta ufficiale era stata fatta da Luca Casarini (capomissione sulla Jonio e storico volto dei no global, ndr), che aveva espresso il bisogno di avere qualcosa in più a bordo».

Che aiuto pensa di dare, concretamente?

«Penso di essere qui per testimoniare, monitorare e agire nel bene. Il lavoro spirituale è solo una parte, seppure fondamentale. E nonostante su questa nave siano quasi tutti atei, o agnostici, la partecipazione alla messa della domenica è totale. Un momento di comunione per tutti. Poi, oltre all’aiuto del cuore e dello spirito, c’è quello delle mani, del sudore. Qui tutti fanno tutto. Anche io tento di muovermi su diversi fronti, di imparare».

Cosa pensa di Salvini e della chiusura dei porti?

«Io non faccio politica, non nel senso dei partiti almeno. Dico solo questo: come sottolineato dall’arcivescovo di Palermo Lorefice noi europei siamo stati a lungo predatori dell’Africa, li abbiamo costretti alla povertà, a partire verso il mare nero. Il governo non aiuta di certo. Certe leggi, come il decreto sicurezza di Salvini, fanno soffrire i migranti spiritualmente e umanamente. Da ex-liceale e studioso della classicità, credo fermamente che il principio di ‘humanitas’, il senso dell’umano che ci definisce, dovrebbe essere fondante. Anche per i politici. Ma non lo è».

C’è chi dei migranti ha paura...

«La paura oggi c’è. E prospera perché ci troviamo in un mondo instabile, in un momento instabile. Se lasciamo che prenda il sopravvento, se ci voltiamo dall’altra parte e scegliamo di non conoscere, il groviglio si fa inestricabile».

Quale deve essere, secondo lei, il ruolo della chiesa nell’accoglienza?

La chiesa, se si legge il vangelo con attenzione, è nata per stare al fianco dei poveri, dei derelitti, degli ultimi. Deve esserci sempre, tendere una mano. In mare come in terra».

Qual è, invece, il suo percorso?

«Sono sempre stato un ragazzo di fede. Con il tempo ho imparato anche a servire gli altri, oltre che il Signore».

Adesso che succede, Mattia?

«Siamo diretti in acque internazionali, verso la Libia, dove si registrano i maggiori naufragi».

Ha paura?

«No, sono in compagnia di persone forti e di cuore. Sono pronto a vedere, aiutare, salvare».

Se dovesse lasciare un ‘messaggio in bottiglia’, quale sarebbe?

«Direi non abbiate, non abbiamo paura. Possiamo aiutare chi è solo al mondo, e possiamo farlo in concreto. Non basta conoscere, serve agire. Per diventare fratelli, amici. Per tornare ad essere umani».