"Margolfe, così la mia arte diventa un lavoro"

Un apposito brand per il ‘Margolfaro’ ed un nuovo caratteristico punto vendita a Fiumalbo. Dopo che è stato depositato e registrato ufficialmente il marchio, nei giorni scorsi è stato inaugurato il ‘Margolfaro-Fiumalbart’ di Davide Santi, che propone non solo le sue opere artistiche (in primis le margolfe) ma tutta una serie di opere di artigianato artistico di diversi concittadini e una ricca proposta di articoli realizzati col proprio brand. "L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Alessio Nizzi all’inaugurazione – esprime le proprie felicitazioni per una nuova attività che apre ed arricchisce il nostro paese, facendo a Davide un grosso in bocca al lupo per la riuscita del suo progetto!". Davide, 42 anni si destreggia tra due mestieri, uno l’idraulico e l’altro davvero molto particolare: ‘il margolfaro, realizzando tradizionali sassi scolpiti a forma di fantocci portafortuna, tipici del nostro Appennino, arrivando già a vendere le sue opere d’arte oltreoceano. "Il margolfaro – spiega Davide – è un’attività molto antica: arriva dai Celti e Fiumalbo è ricca di queste opere. Per vederle tutte ho realizzato una mappa e i turisti si divertono a trovare tutte le margolfe. Noi, come tradizione di famiglia, siamo musicisti e idraulici da tre generazioni; io sono anche cantautore con all’attivo tre album di inediti. Nel 1990 (avevo 10 anni) ho iniziato a scolpire dei sassi. Ho iniziato a raffigurare quello che capitava e negli anni, grazie anche al Presepe Vivente di Fiumalbo, ho scelto di dedicarmi alle margolfe. Ora è diventato un secondo lavoro".

Davide ha clienti dal Giappone a New York; con opere recentemente portate ad Atene e Chicago. "Negli anni – aggiunge – questa passione è diventata un’attrattiva forte. Questa attività piace ma va detto che, se dovessi farmi pagare per le ore di lavoro, le opere non sarebbero vendibili: per scolpire un sasso si impiega molto tempo". La realizzazione del punto vendita ha fatto seguito alle richieste di margolfe sul web: "Presto sarà pronto anche un sito internet, così che da tutto il mondo potranno acquistare ciò che propongo... E’ molto gratificante il pensiero che ci sia un pezzo di me e di Fiumalbo in giro per il mondo". Nel punto vendita (in piazza Umberto I, n. 5) si possono trovare margolfe di vari tipi e misure, perfino portachiavi e chiudi-zaini, portafortuna, abbigliamento, tazze, ecc. tutto col marchio ‘doc’ fiumalbino. Davide poi è a disposizione di scolaresche per insegnare loro la tradizione della scultura del sasso. "Come Fiumalbart - conclude Davide - sarò felice di proporre arti locali, dalle margolfe alle pirografie, alle lavorazioni d’arte del ferro e del legno".

