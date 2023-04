Margolfe, le teste mostruose sono una tradizione in paese "Scolpirle è una passione, alcune mie opere in giro per il mondo"

Il primo giorno di marzo a Fiumalbo si recitava una filastrocca portafortuna: "Oggi entra marzo, crepa la terra, sorte la bega da sottoterra; Dio ci salvi dalla bega, dalla strega, dalla femmena mandrega, dal can rabbioso e dall’omno invidioso (dal prete grasso e dal vilan che va a spasso)". La "femmena mandrega" citata rimanda alla Margolfa (o Marcolfa). Le Margolfe sono particolarissime teste di pietra collocate sugli architravi delle porte, sulle fontane o presso le pareti delle case del paese. Avere teste mostruose in prossimità della porta è un’usanza molto antica, utilizzata come metodo di protezione: in questa zona i Liguri Friniati appendevano teste mozzate dei nemici dimostrando di essere pronti a difendersi da chi provava ad attaccarli. A Fiumalbo queste facce hanno spesso tratti severi e minacciosi: dovevano servire a incutere timore e allontanare gli spiriti maligni dalle case. Abbiamo intervistato chi le scolpisce nella pietra oggi, da più di vent’anni: Davide Santi. "Questa per me è una passione, inoltre mi sento in dovere di portare avanti una tradizione che ormai si va perdendo. È un’attività che impegna fisico e mente: a seconda della dimensione e della durezza della pietra occorrono svariate ore per raggiungere un livello di scultura soddisfacente, ma la fatica viene ripagata ogni volta dalla soddisfazione di vedere nascere una nuova creazione da un sasso grezzo. Molta soddisfazione mi dà anche sapere che in molte parti del mondo ci sono mie opere, vedere che la gente mi cerca, che mi vengono dedicati articoli: tutto ciò mi dà forti stimoli per continuare e per far conoscere il più possibile la mia arte". Chi visita Fiumalbo può, quindi, cimentarsi nell’affascinante caccia alle Margolfe!

Classe 1°C

Marco Ballantini, Riccardo Berti Pagliai, Alyssa Cassai, Gioele Capasso, Sofia Franceschi, Nicholas Gianasi, Michele Giordano, Maryam Manfredini, Angelica Nizzi, Emma Nizzi, Lapo Scandagli, Aurora Viti. Docente-tutor: Silvia Guareschi