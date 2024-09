Maria Grazia Modena: "Alzheimer, basta convegni le strutture sono inadeguate"

Nei giorni scorsi si è festeggiata anche a Modena’La Settimana dell’Alzheimer’ con i vertici della sanità che assicurano: "Siamo un modello di cura". Non la pensa così la consigliera Maria Grazia Modena che rileva come "la patologia in provincia colpisce più di 12mila persone, ma si scopre una realtà inadeguata e carente ad affrontare un problema che va oltre l’ammalato ed entra e sconvolge la vita delle loro stesse famiglie".

La CRA IX Gennaio "mette a disposizione 20 posti letto non permanenti, solo di cura e sollievo, di solito per 3 mesi, poi c’è Cà Nostra, una cohousing del Comune con 6 posti, che funziona con l’apporto attivo delle famiglie". Oltre a queste strutture, prosegue Modena, "il deserto, oppure il ricorso al privato, certamente efficiente ma costoso, quando si ha la fortuna di trovare un posto. Si aggiunga la mancanza di centri Diurni per malati Alzheimer al primo e secondo stadio, per sollevare le famiglie e in modo particolare i figli che si vedono costretti a interrompere i rapporti di lavoro per restare a disposizione dei propri genitori perché purtroppo una badante a casa non basta, ne servono almeno due, e qui l’incongruenza, perché costretti a lavorare e a fare debiti per pagare il servizio". Poi non si comprende "come mai le malattie degenerative in ospedale sono curate con il SSN mentre nelle CRA e a casa devono sostenere costi altissimi".

La consigliera dice "basta con i proclami, basta con i convegni, prendiamo atto delle carenze e delle inadeguatezze dei servizi dedicati sul territorio e puntiamo ad azioni mirate, a validi e sperimentati progetti e realizziamoli. Ci sono eccellenti esempi internazionali (Olanda), già presi in considerazione con successo a Roma (Villaggio Emmanuele F.M. Emanuele) e altre parti del paese, da valutare e seguire che prendono totalmente in carico l’ammalato offrendogli ambienti idonei a migliorare la qualità della vita. Tali strutture nascono e crescono con la partecipazione e i contributi delle fondazioni. Per la Fondazione di Modena potrebbe rappresentare un’occasione di tornare ad impegnarsi in grandi progetti innovativi come fu quello in passato nella ricerca, il Centro universitario sulle Staminali, o nel sociale, come sarebbe la realizzazione del modello su riportato".