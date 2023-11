Maria Grazia Modena categorica:: "Nessuno contatto col centrodestra"

Se qualcuno aveva in mente di convincerla a candidarsi per il centrodestra alle prossime elezioni, pare dovrà seguire un’altra pista. La professoressa Maria Grazia Modena, che esponenti della coalizione avevano individuato come possibile candidata civica, ha infatti smentito categoricamente di essere stata contattata da qualunque coalizione per scendere in campo. Ecco le sue parole in un comunicato che ha voluto diffondere dopo la pubblicazione della notizia che la riguardava, diffusa nell’edizione di ieri del nostro giornale.

"Voglio smentire categoricamente – scrive la prof Modena – la notizia riguardo la mia candidatura a sindaco della città di Modena. Sottolineo che non ho mai avuto alcun contatto con la coalizione del centrodestra come riportato e che non ho mai preso in considerazione né ricevuto proposte in merito, di prender parte a future elezioni in veste di candidato sia a livello locale che regionale. Mi sconcerto che vengano pubblicate notizie sulla mia persona senza avermi minimamente interpellata. E’ mia esclusiva intenzione dedicarmi alla mia professione di medico e di professore universitario. La mia immagine è già stata abbastanza danneggiata dalla stampa che ha dedicato ampio spazio alle mie vicende passate e nessuno spazio alla ripresa e ai contenuti della mia attività attuale al Policlinico di Modena".