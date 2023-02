Maria Teresa Rubbiani "La Sinistra in giunta è stata sterilizzata Così vince la destra"

di Gianpaolo Annese

La sfiducia agli assessori Bosi e Pinelli da parte di Articolo Uno ha aperto un fronte politico interno al centrosinistra che potrebbe avere ripecussioni non tanto sul prosieguo della giunta attuale ma sulle amministrative del 2024. Parla Maria Teresa Rubbiani, segretaria cittadina di Articolo Uno.

Bosi sfiduciato per il Pug, ma anche per la fuga in avanti sul comitato Schlein.

"Il gruppo consiliare e il partito della città, a cui sono iscritti i due assessori, hanno concluso che dopo numerosi tentativi di recupero non c’era più lo spazio per avere un rapporto collaborativo e di fiducia con i due assessori, rispetto alle prerogative e scelte della giunta. Senza una rappresentanza vera di una parte di coalizione di maggioranza in giunta la difesa dei valori e del punto di vista della sinistra è depotenziata, quasi sterilizzata. Noi abbiamo deciso su questo, principalmente su welfare e Pug".

A questo punto ritenete opportuno un rimpasto o una verifica di maggioranza?

"In tempi normali, senza la crisi pandemica, avremmo posto il tema del ruolo della sinistra nella coalizione di maggioranza a metà mandato. Anche la verifica annunciata dal sindaco per il 2022 non c’è stata. Noi abbiamo ribadito di rimanere in maggioranza, di voler mantenere fede al mandato dei modenesi del 2019, non abbiamo chiesto rimpasti, non è un problema di poltrone o potere ma di politiche, di scelte".

Nella nota avete espresso preoccupazioni per le amministrative 2024.

"Il tema di un’alleanza politica larga, progressista, democratica ed ecologista lo abbiamo posto già nel 2021. Se si arriva alle elezioni del 2024 con uno schema di sostanziale ’monocolore Pd’ il tema di come costruire una coalizione larga con partiti, movimenti e cittadini sarà drammatico. Chi vuole formulare una proposta politico-programmatica alternativa alla destra deve essere dialogante, inclusivo, plurale e coinvolgere il M5s, la sinistra fuori da partiti e liste e tutto il mondo associativo, sindacale e dell’impegno civico in generale. Noi siamo solo preoccupati di governare bene la città e di non consegnarla alla destra nel 2024".

In Articolo Uno c’e chi dice: ’Beh, se li abbiamo sfiduciati andiamo fino in fondo e usciamo dalla maggioranza’.

"Da tempo c’è qualcuno che è deluso e chiede una scelta più radicale, di uscita dalla maggioranza. Ma nel 2019 eravamo parte di una coalizione di centro-sinistra che ha vinto al 1° turno le elezioni e, da democratici che si inchinano dinanzi al volere dei cittadini modenesi, noi intendiamo tenere fede a questo impegno. Noi vogliamo solo che il punto di vista di un pezzo di città – che chiede più pubblico in sanità, nel welfare, nella istruzione – pesi negli equilbri di una maggioranza composita".

C’è chi insinua che siete rimasti per avere voce in capitolo sulle nomine negli enti partecipati, Gaetano Venturelli alla guida di Acer per esempio.

"Tesi inspiegabile e illogica. In questi 3 anni siamo risultati del tutto indifferenti alla questione ’nomine che contano’ (Hera, CdA fondazione, AmO), mai messo becco o chiesto nulla. Ci è stato chiesto se una figura esperta, competente e apprezzata come quella dell’architetto Venturelli, già in CdA Acer su indicazione di Sel, potesse essere un buon rappresentante della nostra area e abbiamo detto di sì. La nomina è già avvenuta".