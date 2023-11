Marianna si è spenta a 42 anni. Il paese piange la volontaria

Nelle foto appariva sempre sorridente nonostante un male incurabile, molto spesso abbracciata ad uno dei tantissimi animali che lei, da volontaria, si è battuta fino all’ultimo per aiutare in ogni possibile maniera. E soprattutto è con la determinazione di una grandissima guerriera"che la comunità pavullese vuole ricordare Marianna Bartolini, 42 anni, venuta a mancare nella notte tra venerdì e sabato a causa di una terribile malattia. Conosciutissima in paese, Marianna era stata una delle fondatrici (oltre 10 anni fa) dell’associazione Piss & Love e punto di riferimento per il canile di Pavullo. Lavorava alla Credem di Maranello ma da sempre la sua passione più grande erano gli animali, ai quali lei ha dedicato gran parte della sua vita, battendosi sempre per i loro diritti. Lascia il fratello Riccardo, il papà, la mamma, i tanti amici e il compagno Valerio Cabri.

"Ha lottato tantissimo, è stata una battagliera che ha saputo far valere coraggio e dignità, senza mai piangersi addosso – è il commosso ricordo di Valerio –. Fino alla fine, nonostante il peggioramento della malattia, non si è tirata indietro e ha continuato a seguire il canile e l’associazione. Era legatissima ai suoi cani Margot e Bubo". Il suo ritratto è quello di una donna forte, tosta e, soprattutto, determinata, una volontaria difficilmente disposta a scendere a compromessi davanti a questioni riguardanti gli animali. Al dolore della famiglia si stringe anche l’amministrazione comunale: "E’ un momento davvero doloroso per tutta la nostra comunità e specialmente per il mondo del volontariato pavullese – fa sapere il sindaco Davide Venturelli –. Marianna mi aveva coinvolto sin dal 2013, quando ricordo che con il mio primo gettone da consigliere andammo insieme a comprare dei viveri e dei gadget per il canile". Oggi alle 20 sarà celebrato il rosario in chiesa, domani i funerali alle 10 nella chiesa di San Bartolomeo.

Riccardo Pugliese

e Maria Silvia Cabri