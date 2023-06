Marily Santoro, il debutto alla Scala

di Stefano Marchetti

M come ’Macbeth’, ma anche Marily. S come Santoro, ma anche – e soprattutto – Scala. È un debutto davvero con la maiuscola, quello che Marily Santoro, modenese d’adozione, affronta questa settimana al teatro alla Scala di Milano: interpreterà la Dama di Lady Macbeth nella ripresa dell’applaudita produzione che inaugurò la stagione nel dicembre 2021, con la regia di Davide Livermore. Per lei sarà l’esordio sul palcoscenico più ammirato del mondo: "Il primo sentimento che provo è di profonda gratitudine e riconoscenza", confida il soprano che si è formata alle masterclass di Raina Kabaivanska al Vecchi Tonelli e quindi – pur restando ben fedele alle sue radici calabresi – ha scelto Modena come sua nuova ‘casa’.

In questo ’Macbeth’ Marily Santoro canterà insieme a straordinarie voci: protagonista dell’opera verdiana sarà infatti il baritono Luca Salsi, con due primedonne che si alterneranno nelle vesti di Lady Macbeth, Ekaterina Semenchuk e Anna Netrebko, e il tenore Fabio Sartori come Macduff. "Per me è una meravigliosa prova, un primo traguardo ma anche una nuova partenza – sottolinea Marily Santoro –. Essere in scena con questi artisti è come un sogno. Sono persone bellissime, e in questi giorni di prove con loro si è generato un clima fantastico. Cerco di ‘rubare’ da loro qualsiasi suggerimento".

Marily Santoro è molto legata al repertorio verdiano: "Il mio debutto è stato proprio con ‘Traviata’, e nella scorsa stagione ho cantato il ‘Trovatore’ a Jesi e a Rovigo", aggiunge. A Modena l’abbiamo ascoltata, tra l’altro, nella serata d’onore al teatro Pavarotti Freni con il ’Racconto di Aida’: "Ho sempre amato la forza delle donne verdiane, così volitive e appassionate – rivela il soprano – ma soprattutto ho sempre amato Verdi. In questi giorni milanesi ho ritagliato il tempo per recarmi alla Casa per artisti che il Maestro volle fondare e dove è sepolto. È stato come un pellegrinaggio. Davvero Verdi, come recita l’epigrafe, pianse e amò per tutti".

Diretto da Giampaolo Bisanti, ’Macbeth’ debutterà sabato 17, con sei repliche fino all’8 luglio, ma già giovedì 15 giugno avrà un’anteprima dedicata al progetto ’Viva Verdi’, per la salvaguardia della casa del Maestro a Sant’Agata di Villanova sull’Arda. La regia di Livermore (con le scenografie di Giò Forma) trasporta la storia in una dimensione contemporanea e metropolitana, con accenti cinematografici che ci conducono anche nei labirinti dell’inconscio: "Ne emerge l’incomunicabilità fra le persone e l’ambizione che porta anche a far morire una parte della propria anima", sottolinea la cantante. Sentimenti eterni, per eterne passioni.