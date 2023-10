Marilyn, i fasti di Roma e le feste di famiglia

Filippo Timi, Aldo Cazzullo e Sveva Casati Modignani: sono i nomi che danno il via all’ottobre firmato ‘Forum Eventi’, la rassegna organizzata da Bper Banca che insieme all’autunno porta a Modena, al Bper Forum Monzani di via Aristotele 33, i grandi protagonisti della letteratura contemporanea. Il via domani pomeriggio alle 17.30 con Timi, attore e autore, che nel suo ultimo libro ‘Marylin’ (Feltrinelli Editore), ha scelto di raccontare "la più bella del mondo" immaginando che sia scampata al tentato suicidio. Il libro mette a fuoco la Marilyn icona, la Marilyn usata dagli uomini di potere perché ambita e inarrivabile, Marilyn amante e mai moglie, Marilyn sola, sopravvissuta a sua madre. L’appuntamento con il giornalista Aldo Cazzullo, domenica 22 ottobre sempre alle 17.30, ci porterà invece alla scoperta di un Impero Romano "mai caduto": parte da questa certezza ‘Quando eravamo i padroni del mondo’ (HarperCollins). Attraverso un racconto pieno di dettagli e curiosità l’autore ricostruisce il mito di Roma: la sua fondazione, il mito letterario di Enea e di Romolo, l’età repubblicana, con gli eroi - tra cui molte donne - disposti a morire per la patria. E ancora la straordinaria storia di Giulio Cesare e di Ottaviano Augusto, due tra i più grandi uomini mai esistiti. E la vicenda di Costantino: se oggi l’Occidente è cristiano è perché l’impero divenne cristiano. A chiudere il mese, il 29 alle 17.30, Sveva Casati Modignani e l’ultimo capitolo della serie ‘Festa di famiglia’: protagoniste le inseparabili e appassionanti amiche Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole. Si sono sempre sostenute a vicenda, e ora che sono diventate donne mature hanno acquisito nuove consapevolezze: ne ‘La vita è bella nonostante’ (Sperling & Kupfer) sono pronte a prendere decisioni che cambieranno per sempre le loro vite.

c. mas.