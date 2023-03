Marina Biagi incontra gli studenti

Tre classi terze delle scuole secondarie di primo grado Fiori di Formigine e Casinalbo, per un totale di circa 70 studenti, si sono riunite ieri all’Auditorium Spira mirabilis per l’incontro conclusivo di "Anni affollati", progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena sul tema delle stragi e del terrorismo delle Brigate Rosse nell’Italia degli anni Settanta. L’incontro è stato impreziosito dalla presenza di Marina Orlandi Biagi, moglie di Marco Biagi, il giuslavorista di Unimore ucciso nel 2002 dalle Brigate Rosse a Bologna. Si tratta, per la professoressa Orlandi, della seconda volta in veste ufficiale a Formigine, dopo la sua partecipazione, lo scorso anno, all’inaugurazione del parco di via Nenni intitolato a suo marito nel ventennale della scomparsa che ricorre il 19 marzo.