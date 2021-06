Modena, 17 giugno 2021 - Una battaglia durata 90 giorni, tre mesi, durante i quali Mario Ruocco, appena 14 anni, è stato ricoverato a Bologna poi, pochi giorni fa, il ritorno a Modena. E' una delle vittime italine più giovani del covid, anche se il virus l'aveva abbandonato e il ragazzino è morto negativo. Purtroppo, però, le complicazioni provocate dalla malattia hanno causato danni irreparabili.

Mario, secondo le prime fonti mediche, non soffriva di patologie pregresse: è morto ieri all'ospedale di Baggiovara a Modena: era stato ricoverato a marzo già con sintomi gravi per la sindrome causata dal coronavirus, da subito in terapia intensiva al Sant'Orsola di Bologna, che è l'hub pediatrico Covid in regione. In questi mesi il 14enne non è mai uscito dalla terapia intensiva anche se, appunto, si era negativizzato dal virus. Una settimana fa, l'8 giugno, era stato trasferito a Baggiovara.

“La notizia lascia attoniti. Di fronte a un dolore che è difficile anche solo poter immaginare, esprimiamo la più sentita vicinanza ai genitori e alla famiglia, cui ci stringiamo. A loro e alla memoria del giovane va il pensiero commosso di tutta la comunità regionale”, è il cordoglio del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dell'assessore alla Salute, Raffaele Donini.

La famiglia è originaria della Campania ma residente nel Modenese e sono arrivate via web anche le condoglianze alla famiglia dal sindaco facente funzioni di Sant'Egidio del Monte Albino (in provincia di Salerno), Antonio La Mura: "Vicinanza commossa dell'intera comunità di Sant'Egidio", il paese dal quale "papà Antonio e mamma Olga" erano partiti per trasferirsi nel Modenese.

