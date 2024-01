Mariupol, scontro sul convegno. Protesta ufficiale di Kiev:: "Ci aspettiamo una reazione"

Il ministero degli Esteri ucraino ha condannato l’evento sulla ’rinascita di Mariupol’ ad opera della Russia, organizzato dall’Associazione Culturale Russia Emilia Romagna a Modena, che sta suscitando accese polemiche politiche in Italia.

Il post Facebook, scritto in italiano e russo, fa riferimento alla "liberazione" di Mariupol da parte della Federazione russa di Mariupol, la città del sud-est ucraino teatro di mesi di assedio e devastanti combattimenti nella primavera del 2022.

La mostra-conferenza, in calendario il 20 gennaio, prevede la presenza del console russo in Italia Dmitry Shodin. Ukrainskaya Pravda cita il portavoce degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, secondo cui il ministero ha già incaricato l’ambasciata ucraina a Roma di preparare una protesta ufficiale.

"A livello ufficiale, l’Italia sostiene risolutamente la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. E ci aspettiamo che ci sia una reazione adeguata a questo evento di propaganda", ha osservato Nikolenko.

Nel post dell’associazione promotrice, Mariupol è descritta come "città-simbolo della rivolta popolare del Donbass contro la giunta di Kiev, città martire dell’occupazione banderista durata 8 anni, affronta ora un veloce processo di ricostruzione sotto l’egida delle Istituzioni della Federazione Russia di cui è divenuta parte integrante". L’evento del 20 gennaio vuole "presentare al pubblico modenese i risultati della nuova amministrazione cittadina dopo la liberazione definitiva nella primavera del 2022, con la resa del battaglione Azov asserragliato nell’acciaieria Azovstal".

L’associazione annuncia "in qualità di relatori della conferenza il presidente dell’associazione Luca Rossi, il console generale della Federazione Russa Dmitry Shtodin, il rappresentante italiano del movimento internazionale dei russofili (MIR) Eliseo Bertolasi e il giornalista indipendente Andrea Lucidi.

"Il Comune di Modena non sostiene in alcun modo iniziative che offrono una lettura filo-russa del conflitto in corso in Ucraina che ha avuto origine, lo voglio ribadire ancora una volta, con l’invasione nel 2022 da parte della Russia". Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, respinge con fermezza "ogni tentativo di strumentalizzazione dell’appuntamento annunciato per il 20 gennaio in una sala civica di un quartiere della città noleggiata per l’occasione da un’associazione culturale. "Non c’è alcun patrocinio del Comune – aggiunge Muzzarelli – e nessuna forma di sostegno, tantomeno economica, a questo appuntamento per il quale l’associazione ha sottoscritto l’impegno previsto dal regolamento comunale a condividere i valori sanciti dalla Costituzione e dalla Repubblica Italiana e, segnatamente, il divieto di professare e praticare ideologie e comportamenti fascisti e razzisti. Un impegno che auspichiamo venga rispettato pienamente".

Il sindaco, inoltre, ricorda come l’amministrazione comunale sia impegnata "nell’accoglienza dei profughi ucraini e, insieme a tante associazioni del territorio, in iniziative a favore della pace". A sollevare la polemica per la mostra-conferenza sulla ricostruzione della città di Mariupol, il senatore del Pd, Filippo Sensi, che, sui social, aveva espresso la sua indignazione: "Mi offende profondamente che una associazione filo-russa possa fare la sua propaganda su Mariupol, città martire dell’Ucraina che combatte, in una sala civica di Modena il prossimo 20 gennaio. Spero bene che il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, persona stimabile, non conceda quegli spazi".