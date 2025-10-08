Market etnici nel mirino: "Bisogna chiuderli alle 20"

"Chiudere i market etnici alle 20 è necessario per sicurezza e decoro". Questo il fulcro della mozione presentata da Fratelli d’Italia e Lega. Come spiegano in una nota congiunta Annalisa Arletti, consigliere regionale e Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Carpi, e Giulio Bonzanini, Capogruppo in Consiglio comunale della Lega, "fissare la chiusura di questo tipo di negozi alle otto di sera non solo è possibile, ma è ormai diventata una misura di primaria importanza da mettere in campo al fine di tutelare il decoro urbano, la sicurezza e la convivenza civile nella nostra città".

La mozione delle due forze politiche di centro destra chiede dunque all’Amministrazione "di adottare un provvedimento che limiti l’orario di chiusura", specificando che la richiesta "nasce dall’evidenza di un problema reale e sotto gli occhi di tutti". "Non possiamo più ignorare – afferma Annalisa Arletti – che questi esercizi siano troppo spesso teatro di situazioni di degrado e illegalità. Numerose segnalazioni e recenti fatti di cronaca raccontano di vendita di alcolici a minori, spaccio, schiamazzi notturni e cattive frequentazioni che creano disagio ai residenti e mettono a rischio la sicurezza. Serve un segnale chiaro da parte dell’amministrazione comunale: occorre tutelare l’interesse collettivo e il rispetto delle regole".

E aggiunge Arletti: "A Modena è già stata emessa un’ordinanza che prevede la chiusura degli esercizi di vicinato alle 20, proprio per contrastare fenomeni analoghi. Se un Comune ha compreso la necessità di intervenire, non si capisce perché Carpi debba restare a guardare mentre il degrado cresce sotto i nostri occhi. È tempo che anche la nostra Giunta agisca con responsabilità e decisione". "La proposta - conclude Giulio Bonzanini - non è contro qualcuno, ma a favore di tutti: dei residenti che chiedono tranquillità nei propri quartieri, dei cittadini che vanno protetti da comportamenti pericolosi e dei commercianti onesti che rispettano le leggi. La chiusura dei market etnici alle 20 rappresenterebbe un segnale concreto per restituire sicurezza e vivibilità a Carpi, così come analogamente già chiesto a più riprese in passato come Lega e centrodestra". Un tema, quello dei market etnici, che è stato al centro dell’attenzione anche nei giorni scorsi quando il personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Carpi ha notificato al titolare di un esercizio pubblico, ubicato in centro storico, il provvedimento di sospensione della licenza, per 10 giorni.

