Marketing per attirare turisti Il Comune si affida agli influencer Domani parte "Lost in Modena 2"

L’obiettivo principale è sempre quello di “perdersi” per Modena e dintorni ma quest’anno la formula si arricchisce con l’aggiunta di nuovi ingredienti per esperienze uniche e inaspettate. Parte domani, con l’arrivo di Riccardo Maccaferri, “Lost in Modena 2”, la seconda edizione della campagna di promozione turistica del territorio modenese che tra giugno e luglio porterà in città quattro nuovi influencer.

"Lost in Modena – The crush course" è il titolo di questa seconda edizione dell’azione di influencer marketing promossa dal Comune di Modena, assessorato alla Promozione turistica, in collaborazione con Modenatur, e ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions.

"The crush course", titolo che richiama sia l’infatuazione sia un’esperienza intensiva e imprevista, si propone di far scoprire i tesori del territorio, anche quelli più nascosti portando i testimonial a “perdersi” non solo fisicamente ma anche attraverso le emozioni: i diversi influencer, infatti, saranno catapultati fuori dalla propria zona di comfort per trovarsi alle prese con esperienze lontane dalle loro sfere di competenza in modo da aumentare il senso della scoperta e la curiosità della reazione.

Come già nella prima edizione, la campagna valorizza i cluster turistici di riferimento di Modena e del suo territorio Food, Arte e cultura, Travel e Motori sui quali sono stati costruiti gli itinerari a sorpresa per ciascun influencer. A ognuno saranno proposte tre esperienze: due coerenti con il suo interesse principale e una, invece, completamente diversa. Mescolando le carte e coinvolgendo l’ospite in un’attività inaspettata, che incuriosirà anche la community online, si darà vita a un viaggio diverso che lo porterà a scoprire non solo luoghi sconosciuti ma anche una nuova passione. Anche in questa seconda edizione, gli influencer dialogheranno direttamente con la loro community e, allo stesso tempo, saranno ripresi e la loro esperienza riassunta in video promozionali che saranno pubblicati anche sul portale visitmodena.it.

“Lost in Modena” torna per il secondo anno, dopo il positivo riscontro avuto nel 2022, testimoniato sia dalla grande visibilità alla destinazione ottenuta attraverso i personaggi televisivi e social coinvolti.