Markets for People parte da Modena

Modena è la città d’Europa dalla quale prenderà il via il ciclo di appuntamenti “Markets for People”, promosso dalla Direzione per la Concorrenza della Commissione europea che toccherà altre quattro città europee. L’iniziativa, lanciata dalla Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione europea per approfondire e discutere l’impatto della politica di concorrenza sulla vita delle persone, è stata annunciata nei giorni scorsi.

“Markets for People: la concorrenza e le sue regole al servizio della società” si sviluppa con una serie di dibattiti a partire da giovedì 20 aprile quando a Modena (ore 11, teatro della Fondazione San Carlo) interverranno Anna Argentati, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; il politico ed ex ministro Pier Luigi Bersani; la giornalista del Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli; Sara De Simoni, Vice-President Programme Manager di Tetra Pak a Modena e l’economista Michele Polo, docente all’Università Bocconi.