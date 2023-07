Marocchino clandestino in manette dopo tre giorni di violenza, arrestato per rapina aggravata

Tre giorni di pura follia e violenza, per poi finire in manette dopo aver aggredito e rapinato un giovane. E’ la vicenda che vede protagonista un marocchino di 25 anni, clandestino, che martedì notte è stato portato all’ospedale di Baggiovara essendo stato sorpreso per strada, nella Bassa, mentre dava in escandescenza senza un motivo apparente. Il giovane, che si è subito mostrato particolarmente violento, era stato dimesso dal nosocomio ma si era ripresentato nel pomeriggio, mostrandosi aggressivo con sanitari e guardie che spesso, purtroppo, finiscono nel mirino dei balordi. Sul posto erano arrivate le volanti e nei confronti del giovane straniero, poi portato in questura, era scattato l’ordine di espulsione. Il giorno successivo, però, pare che il 25enne si sia presentato pure al Policlinico di Modena, creando il panico e cercando lo scontro fisico con il personale, iniziando anche a compiere atti autolesionistici tanto da dover ricorrere alle cure mediche. Alla fine, tornato in strada, lo straniero mercoledì notte ha raggiunto il centro storico per poi aggredire un giovane tunisino, regolare sul territorio. L’episodio si è verificato nei pressi dell’Ostello San Filippo Neri, dove il malvivente ha avvicinato la vittima per poi strattonarla con violenza e rapinarla del cellulare, del borsello e della catenina d’argento che il giovane aveva al collo. Poco dopo però gli agenti della volante hanno individuato il responsabile, ovvero il 25enne e lo hanno arrestato per rapina aggravata. Ieri mattina, infine, lo straniero è stato processato per direttissima: nei suoi confronti è scattato il divieto di dimora nella nostra provincia e l’ufficio immigrazione ha inoltre

avviato l’iter procedurale

ai fini dell’espulsione.

v. r.