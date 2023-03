Martedì in edicola ’Carpi da vivere’ L’inserto gratuito racconta la città

Ha portato un pezzo di Carpi sul palco internazionale degli Oscar. E’ la nostra concittadina Betti (Elisabetta) Pedrazzi, attrice molto orgogliosa delle sue origini carpigiane. E’ lei il personaggio protagonista di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile e gratuito di 16 pagine dedicato alla città che uscirà martedì con Il Resto del Carlino. Ecco una carrellata dei temi trattati.

La sua già notevole popolarità è esplosa con l’interpretazione del ruolo della Baronessa Focale nel capolavoro ‘E’ stata la mano di Dio’, diretto da Paolo Sorrentino. Ora Pedrazzi collabora con i più grandi del mondo dello spettacolo, tra i ricordi della giovinezza e dei genitori a Carpi e la sua adorata gatta, con cui vive stabilmente a Roma.

Dalla voce che recita a quella cantata: Laura Rebuttini, in arte Laura Mars, cantante professionista, docente di canto moderno e jazz, esperta in Vocologia Artistica, che accompagna a scoprire tutte le potenzialità e le sfumature della nostra voce al ‘Centro Bluewell’ di via Papa Giovanni XXIII. E proprio via Giovanni XIII (e laterali) è al centro del quartiere del mese, l’‘Osteriola’, così denominato per la presenza negli anni Cinquanta di una ‘osteria’ che garantiva ai clienti ristoro culinario, tabacchi, alimentari e che ora, come tabaccheria, è alla terza generazione. Spostandosi verso il centro si arriva al cuore della ‘movida’ carpigiana: piazzetta Garibaldi, con uno dei maggiori locali di tendenza, lo Chalet 3.0. Aperto nel 2016, si è da subito connotato con un’identità ben precisa, puntando su un nuovo concept di ristorazione, moderna e dinamica. Dalla movida a un’oasi immersa nelle campagne di Soliera: ‘Fattoria Maria’, dal 2006 agrirestaurant, è arrivata alla quinta generazione, gestita dalla famiglia Pacchioni: Emer, Anna e i loro figli Elisa ed Erico. Risale a fine gennaio l’ultima missione nel continente africano di ‘Africa Libera Odv’, associazione attiva sul territorio dal 2000 per portare aiuto alle popolazioni in difficoltà. Fragilità come risorsa può infine considerarsi uno dei capisaldi all’Ushac di Carpi (Unione Sportiva Portatori di Handicap), nata 37 anni fa per rispondere alle esigenze dei ragazzi disabili di avere una vita sociale gratificante, attraverso l’attività sportiva.