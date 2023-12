Martina Miani morta nell’incidente a 26 anni, sconvolta la comunità di Savignano

Savignano sul Panaro (Modena), 31 dicembre 2023 - La comunità di Savignano chiude nelle lacrime e nel dolore il 2023. Ieri, sabato 30 dicembre, ha infatti perso la vita in un incidente stradale nel Ferrarese la 26enne Martina Miani, molto conosciuta e stimata in tutto il paese. Ancora in corso di accertamento sono la dinamica e le cause dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione pare che la ragazza abbia fatto tutto da sola, e che forse a causa di un malore improvviso (ma sarà appunto l’esame autoptico a doverlo accertare) sia rovinata contro il guard rail sulla superstrada Ferrara – Porto Garibaldi, tra Cona e Gualdo, in direzione Porto Garibaldi – Cona. Martina era partita nel pomeriggio da Savignano per andare a trovare il suo fidanzato nel Ferrarese per Capodanno, ma appunto non è mai arrivata a destinazione. Proprio lui ha dato l’allarme, già nel pomeriggio. In serata, il tragico ritrovamento.

L’intera comunità locale è rimasta letteralmente sbigottita e profondamente addolorata quando, dalla mattinata di ieri, si è cominciata a diffondere la notizia. Martina infatti aveva una vita molto attiva: dopo la laurea in Farmacia, lavorava come farmacista all’interno della farmacia del Carrefour di Bazzano (Bologna). Più volte ha fatto parte anche della Contrada di Mulino per la Lotta per la Spada dei Contrari. Oltre al fidanzato, col quale stava mettendo su casa proprio a Mulino di Savignano, lascia la mamma Giuseppina, papà Augusto e le due sorelle maggiori, Michela e Monica.

Il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, si unisce al dolore della comunità e commenta: “Conosco la famiglia, molto nota e stimata a Savignano, e di vista conoscevo anche lei. E’ una grandissima tragedia, purtroppo quest’anno si chiude davvero male. Era una ragazza molto inserita nella comunità locale, ricordo che partecipava alla Lotta per la Spada dei Contrari, è davvero una notizia scioccante. Sono vicino a tutti i suoi familiari”. Marco Pederzoli