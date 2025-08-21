Martina Strazzer e la crisi Amabile: la dipendente incinta lasciata a casa, il lungo silenzio e la ragione ufficiale. La storia dall'inizio

Carpi (Modena), 21 agosto 2025 – Martina Strazzer, la nota influencer e fondatrice del famoso brand di gioielli ‘Amabile’ (che recentemente ha aperto il primo negozio fisico a Bologna) da oltre 7 milioni di fatturato è protagonista in questi giorni per il caso della dipendente incinta licenziata, o meglio non rinnovata alla scadenza del contratto. Dopo la bufera social che ne è scaturita, la giovane imprenditrice di Carpi (Modena) rompe il silenzio, a una settimana dalla ‘bomba’ lanciata dalla ormai ex dipendente. Ma andiamo per ordine e facciamo il punto sulla vicenda.

Prima la promessa del lavoro poi la doccia fredda

La notizia della lavoratrice lasciata a casa da Amabile era stata rilanciata dalla giornalista Charlotte Matteini e da ‘Il Fatto quotidiano’ è diventata virale scatenando una bufera contro la Strazzer. La giovane imprenditrice aveva annunciato sui social l’assunzione della dipendente incinta, ‘lanciando’ l’iniziativa a sostegno delle donne. "La contabile di Amabile incinta" l’aveva definita sui social, tanto che Strazzer aveva anche annunciato la nascita della bambina. Ma le cose non sono andate poi così come previsto: Sara aveva iniziato a lavorare con contratto a tempo determinato al quarto mese di gravidanza. Pensando poi che quel contratto sarebbe passato ad indeterminato – come pare le avesse promesso l’imprenditrice – era entrata in maternità: tutto come previsto, insomma. Al termine del periodo, però, la fondatrice di ‘Amabile’ le avrebbe comunicato che, causa presunte inesattezze e irregolarità commesse a suo dire dalla dipendente, non sarebbe stato possibile rinnovarle il contratto.

"Lasciata a casa dopo il parto”

La ex dipendente, tra l’altro, aveva reso noto di aver lasciato un posto sicuro, con un contratto a tempo indeterminato proprio per entrare nell’azienda dell’imprenditrice, a seguito di continue rassicurazioni che avrebbbe ottenuto anche durante il periodo di maternità. Il rientro in azienda avrebbe dovuto avvenire a luglio, quando però – in base a quanto dichiarato dalla giovane – il contratto con Amabile è stato interrotto. La lavoratrice ha poi invitato le persone a riflettere su quanto sia differente la vita reale da quella ‘millantata’ sui social. L’accusa che arriva dalla ormai ex dipendente è che Strazzer "si sia fatta pubblicità sui social con la mia assunzione, poi dopo il parto mi ha lasciato a casa".

La spiegazione di Amabile su Instagram

La società adesso replica spiegando come "Amabile è un’azienda e, come tale, ha bisogno di professionalità per funzionare". Quando abbiamo "accolto Sara, scelta tra numerosi candidati esclusivamente per le competenze da lei dichiarate, il nostro intento era costruire una collaborazione duratura. Tuttavia non sempre le cose vanno come sperato". In questo caso, "a seguito di verifiche interne condotte in un momento successivo e supportate anche dall’analisi, in varie fasi, di consulenti esterni, sono emerse criticità molto più complesse e profonde di quanto avremmo potuto immaginare". La situazione "ci ha posto davanti a una scelta difficile: ignorare i problemi, oppure affrontarli assumendoci anche la responsabilità di una decisione dolorosa ma inevitabile, ossia il mancato rinnovo del contratto. Abbiamo scelto la seconda strada, perché non farlo avrebbe significato compromettere il bene dell’intera impresa e la tutela delle oltre 40 persone che ogni giorno lavorano da Amabile con dedizione e impegno".

Ma quali sarebbero esattamente le motivazioni del mancato rinnovo del contratto? "La gravidanza non è stata né potrà mai essere un impedimento all’assunzione o alla permanenza nella nostra azienda – si legge nel profilo Instagram del brand -. Comprendiamo la volontà di conoscere approfonditamene i dettagli, crediamo tuttavia che la condivisione non debba diventare un’arma, né compromettere la dignità o il futuro professionale di chi, in altri contesti, potrebbe essere una risorsa di valore".