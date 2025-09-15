Martina Strazzer, il video su Instagram: “Sono stanca, non mi sento colpevole”

Modena, 15 settembre 2025 – “Mi assumo la piena e totale responsabilità. Ho portato a galla la tematica (assumere un donna in gravidanza) sui social in modo inappropriato e con troppo entusiasmo, ma Sara non è stata trasparente sulle sue competenze. Per questo motivo non le è stato rinnovato il contratto”. L’imprenditrice Martina Strazzer rompe il silenzio per la prima volta di persona in un video su Instagram sul caso che le ha scatenato contro una bufera mediatica.

A luglio del 2024 aveva assunto nella sua azienda di gioielli Amabile una donna incinta al quarto mese. Una decisione rivendicata nel nome del cambiamento dell’imprenditoria femminile e comunicata con tanto di grancassa sul web e sui social attraverso un video che ricevette molti consensi e divenne virale. Alla donna assunta però successivamente, una volta in maternità, non è stato rinnovato il contratto.

A raccontare la vicenda di Sara è stata la giornalista Charlotte Matteini. Su Strazzer si è concentrato allora un uragano social, l’imprenditrice modenese è stata accusata di purpose washing, dichiarare cioè uno scopo etico o valoriale senza reali azioni coerenti, compromettendo la credibilità.

L’azienda Amabile ha scelto in un primo momento di tacere, sperando che il clamore si spegnesse. Poi dopo giorni è stato scelto di svelare qualcosa, anche attraverso una intervista diretta a Selvaggia Lucarelli. E ora per la prima volta parla Martina Strazzer direttamente in un video, nel quale si è detta “troppo stanca” di essere rappresentata come “colpevole per qualcosa che non ho commesso, di vedermi dipinta per qualcosa che non sono”.

Sara, spiega Strazzer, “aveva raccontato le sue competenze in modo per nulla trasparente. Aveva tanti anni di esperienza, ma non tutti maturati nello stesso ruolo. Il ruolo ricoperto da lei negli ultimi pochi mesi è quello per cui si è candidata da Amabile, cioè da contabile. Aveva commesso errori importanti nel precedente lavoro che avevano messo in grave difficoltà il quadro fiscale delle aziende che seguiva”. Queste, prosegue l’imprenditrice, “sono tutte difficoltà lavorative di cui al momento dell’assunzione di Sara non ero a conoscenza. L’ho scoperto solo quando ha fatto gli stessi errori nella nostra azienda”.

Sara, prosegue Strazzer, “dopo l’annuncio del contratto non rinnovato, ha addirittura detto che a lei questo lavoro non serviva e dello stipendio non aveva bisogno, ma questo non vi è stato raccontato. Abbiamo anche proposto a Sara di trovare un nuovo lavoro in un nuovo ruolo per aiutarla, ma lei ha rifiutato. Stiamo parlando di un’ingiustificata voglia di vendetta e anche nei confronti dell’azienda precedente Sara aveva presentato pesantissime accuse poi ritirate perché infondate”.

r.m.