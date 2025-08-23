Martini & Fossati. Una storia d’amore in parole e musica

Quella fra Mia Martini e Ivano Fossati, due dei maggiori rappresentanti della canzone italiana, è stata una "storia d’amore e di dolore", dicono Sabrina Gasparini e Lalo Cibelli che la racconteranno, in parole e musica, domani sera, a partire dalle 21.30, sul palco di piazza Sant’Agostino, in un appuntamento (a cura del Salotto culturale Modena) a ingresso libero. Ad affiancare i due interpreti in questo particolare viaggio musicale, saranno Vincenzo Murè alle tastiere, Corrado Terzi ai sax, Davide Passarini al basso elettrico e Luca Modena a percussioni e batteria.

"Io e Lalo amiamo la canzone d’autore e l’ascolto dei testi – spiega Sabrina Gasparini –. Il progetto Martini & Fossati coniuga le nostre due anime in un concerto veramente toccante: io canterò i grandi successi di Mia Martini, Lalo interpreterà magistralmente brani di Fossati, intensi e a volte ermetici, che verranno spiegati nel cuore del loro senso. Ovviamente i brani più significativi di questa grande storia d’amore saranno quelli che Fossati scrisse per Mia, da ‘La costruzione di un amore’ a ‘Di tanto amore’ e ‘Vola’, fino alla struggente ‘E non finisce mica il cielo’...". Brani, questi ultimi, che sono entrati a far parte della storia della musica italiana e che domani sera troveranno spazio sul palco.

Sabrina Gasparini e Lalo Cibelli ricordano poi che "la storia d’amore tra Mia Martini e Ivano Fossati fu una relazione intensa e travagliata, durata circa dieci anni, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta. La loro stata una relazione molto importante per entrambi, segnata da momenti di grande passione e creatività, ma anche da conflitti e difficoltà. Lei la descrisse come un ‘campo minato’... La storia tra Mia e Ivano Fossati è un capitolo complesso e affascinante della musica italiana, fatto di amore, arte e dolore, che il nostro concerto percorrerà nella sua essenza".