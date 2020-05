Carpi (Modena), 30 maggio 2020 - Primo aperitivo in centro storico a Carpi dopo l’emanazione dell’ordinanza con cui il sindaco Alberto Bellelli ha introdotto ulteriori misure restrittive, nell’ambito dell’emergenza Covid- 19, da adottarsi all’interno dei locali e degli spazi esterni (dehor) degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Mascherine di tutti i colori e le fantasie, un ‘accessorio’ indispensabile che ci accompagnerà ancora per lungo tempo. Per delimitare le aree antistanti i propri locali, i gestori hanno utilizzato oggetti amovibili, come fioriere, corde, botti, elementi decorativi in legno.

"Questo è il mio primo aperitivo non semplicemente dopo l’ordinanza del sindaco – esordisce Lisa – ma proprio il primo dopo tre mesi. Tornare a una certa ‘normalità’ è importante, è come tornare a vivere. Mi sento abbastanza sicura certo dobbiamo essere bravi a seguire tutte le misure per la salute fisica nostra e degli altri, ma ci vuole anche un’uscita con le amiche per la ‘salute mentale’".

"Finalmente un aperitivo in tranquillità – prosegue Silvia Rossi al tavolino con l’amica Nadia Ferrari –. Appena ci siamo sedute il gestore ci ha spiegato tutte le norme da seguire e siamo sicure". I tavolini ovali spostati nel senso più lungo per garantire il distanziamento sociale anche tra le persone sedute insieme, e ampi spazi tra le postazioni stesse. "Ormai non avevamo più ricordo di come era fare un aperitivo con un’amica – chiosano Monica e Daniela – e ammettiamo che il ritrovarsi così è molto bello". Il chiacchiericcio aumenta, arrivano le persone, si accomodano ai tavoli. Piazza Garibaldi si conferma il luogo della movida carpigiana. "Com’è l’aperitivo? Un trionfo", prosegue Dario che è fuori con due amici, Paolo e Alberto: sono in tre ma in due tavoli diversi per garantire le distanze . "È doveroso che le autorità diano delle regole precise, a fronte di quello che hanno scatenato i media".

"La perimetrazione dell’area di ogni locale – spiega Stefania Gasparini, vice sindaco di Carpi e assessore al Centro storico e all’Economia –consente di individuare maggiormente la clientela, permettendo così al gestore di effettuare, in maniera meno difficoltosa, una più attenta vigilanza dell’area di competenza. Con queste ulteriori misure restrittive intendiamo anche incidere in maniera efficace sensibilizzando la clientela al mantenimento di un atteggiamento responsabile, sia in termini di distanziamento sociale, che di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali l’uso di mascherine: l’ordinanza prevede infatti che la mascherina nell’area perimetrata potrà essere abbassata solo nei momenti in cui si effettua il consumo degli alimenti e bevande".