L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri manifestazione BolognaOmicidio CastelfrancoFrancesca AlbaneseMigliori aziende Ottobrata 2025Giornate Fai autunno
Acquista il giornale
CronacaMaserati, anno orribile. Nei nove mesi del 2025 prodotte solo 75 auto
8 ott 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Maserati, anno orribile. Nei nove mesi del 2025 prodotte solo 75 auto

Maserati, anno orribile. Nei nove mesi del 2025 prodotte solo 75 auto

É il 66% in meno sul ’24. Contratto di solidarietà per 214 lavoratori. Uliano (Fim Cisl): "Confidiamo nell’annunciato ’Progetto alta gamma’".

É il 66% in meno sul ’24. Contratto di solidarietà per 214 lavoratori. Uliano (Fim Cisl): "Confidiamo nell’annunciato ’Progetto alta gamma’".

É il 66% in meno sul ’24. Contratto di solidarietà per 214 lavoratori. Uliano (Fim Cisl): "Confidiamo nell’annunciato ’Progetto alta gamma’".

Per approfondire:

Non c’è pace per il Tridente della Maserati: nel plant modenese, durante i primi nove mesi del 2025, sono state prodotte solo 75 auto, vale a dire il 65,9% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Intanto il Contratto di solidarietà ha coinvolto i 214 lavoratori con un utilizzo medio intorno al 50%.

È tutto scritto nero su bianco nel nuovo rapporto di Fim Cisl, presentato ieri dal leader nazionale del sindacato Ferdinando Uliano: "Dopo l’annuncio del gruppo sul cosiddetto ‘progetto alta gamma’ con il coinvolgimento della Motor Valley, Stellantis ha deciso di trasferire, a partire dall’ultimo trimestre del 2025, l’assemblaggio delle Maserati GranTurismo e GranCabrio nello stabilimento di Modena. Questa scelta dovrebbe in prospettiva ridurre l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, ma non abbiamo certezze rispetto alla completa saturazione produttiva".

Lo stabilimento modenese è alle prese con un nuovo anno orribile, segnato da una flessione produttiva che è di gran lunga la peggiore di tutte le fabbriche Stellantis. La serie storica è impietosa, dal 2019 ad oggi mai Maserati aveva costruito così poche auto. Le tabelle di Fim Cisl rivelano che i volumi produttivi al terzo trimestre, il plant modenese, realizzava 890 auto nel 2019, 950 nel 2022, 220 nel 2024 e ora è fermo a 75 unità.

La crisi Maserati si interseca con il quadro di stallo di tutta la galassia Stellantis, ferma a una produzione italiana complessiva di 265.490 unità tra autovetture e veicoli commerciali nei primi nove mesi dell’anno, con un calo del -31,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Attualmente, quasi la metà della forza lavoro del gruppo è interessata da ammortizzatori sociali.

Uliano ragiona con i numeri delle previsioni a fine anno, che restano "fortemente negative: poco più di 310mila unità complessive, con le autovetture che scenderanno sotto le 200mila".

Nell’immediato c’è attesa per l’incontro del 20 ottobre prossimo, quando a Torino il nuovo ceo di Stellantis, Antonio Filosa, si confronterà con le organizzazioni sindacali. "Si tratta di un appuntamento cruciale – avverte Uliano –: è indispensabile costruire relazioni sindacali solide e costruttive per affrontare le gravi difficoltà del gruppo e del settore". L’obiettivo della Fim Cisl resta quello "di garantire a ogni sito produttivo una prospettiva industriale e occupazionale certa, contrastando qualsiasi atto unilaterale, chiusura o licenziamento, e orientando la transizione tecnologica verso soluzioni concrete, condivise e socialmente sostenibili".

E poi Fim Cisl richiama ad un netto cambio di passo europeo e nazionale.

"È necessario un piano industriale europeo espansivo, sostenuto da debito comune e da un nuovo Fondo europeo con dotazioni paragonabili al Next Generation EU, per accompagnare la transizione garantendo sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale – prosegue Uliano –. Anche il governo italiano deve fare la propria parte, individuando risorse adeguate per sostenere e rilanciare il settore automotive e l’intera filiera dell’indotto. La rimodulazione delle sanzioni sulle emissioni di CO₂ previste per il 2025 non è sufficiente ad arginare le ricadute industriali e occupazionali che le case automobilistiche stanno subendo. È indispensabile ridefinire tempi e modalità di attuazione della decarbonizzazione, rendendo il processo sostenibile sul piano industriale, economico e sociale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Crisi d'impresaStellantis