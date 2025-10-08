Maserati, anno orribile. Nei nove mesi del 2025 prodotte solo 75 auto

Non c’è pace per il Tridente della Maserati: nel plant modenese, durante i primi nove mesi del 2025, sono state prodotte solo 75 auto, vale a dire il 65,9% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Intanto il Contratto di solidarietà ha coinvolto i 214 lavoratori con un utilizzo medio intorno al 50%.

È tutto scritto nero su bianco nel nuovo rapporto di Fim Cisl, presentato ieri dal leader nazionale del sindacato Ferdinando Uliano: "Dopo l’annuncio del gruppo sul cosiddetto ‘progetto alta gamma’ con il coinvolgimento della Motor Valley, Stellantis ha deciso di trasferire, a partire dall’ultimo trimestre del 2025, l’assemblaggio delle Maserati GranTurismo e GranCabrio nello stabilimento di Modena. Questa scelta dovrebbe in prospettiva ridurre l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, ma non abbiamo certezze rispetto alla completa saturazione produttiva".

Lo stabilimento modenese è alle prese con un nuovo anno orribile, segnato da una flessione produttiva che è di gran lunga la peggiore di tutte le fabbriche Stellantis. La serie storica è impietosa, dal 2019 ad oggi mai Maserati aveva costruito così poche auto. Le tabelle di Fim Cisl rivelano che i volumi produttivi al terzo trimestre, il plant modenese, realizzava 890 auto nel 2019, 950 nel 2022, 220 nel 2024 e ora è fermo a 75 unità.

La crisi Maserati si interseca con il quadro di stallo di tutta la galassia Stellantis, ferma a una produzione italiana complessiva di 265.490 unità tra autovetture e veicoli commerciali nei primi nove mesi dell’anno, con un calo del -31,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Attualmente, quasi la metà della forza lavoro del gruppo è interessata da ammortizzatori sociali.

Uliano ragiona con i numeri delle previsioni a fine anno, che restano "fortemente negative: poco più di 310mila unità complessive, con le autovetture che scenderanno sotto le 200mila".

Nell’immediato c’è attesa per l’incontro del 20 ottobre prossimo, quando a Torino il nuovo ceo di Stellantis, Antonio Filosa, si confronterà con le organizzazioni sindacali. "Si tratta di un appuntamento cruciale – avverte Uliano –: è indispensabile costruire relazioni sindacali solide e costruttive per affrontare le gravi difficoltà del gruppo e del settore". L’obiettivo della Fim Cisl resta quello "di garantire a ogni sito produttivo una prospettiva industriale e occupazionale certa, contrastando qualsiasi atto unilaterale, chiusura o licenziamento, e orientando la transizione tecnologica verso soluzioni concrete, condivise e socialmente sostenibili".

E poi Fim Cisl richiama ad un netto cambio di passo europeo e nazionale.

"È necessario un piano industriale europeo espansivo, sostenuto da debito comune e da un nuovo Fondo europeo con dotazioni paragonabili al Next Generation EU, per accompagnare la transizione garantendo sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale – prosegue Uliano –. Anche il governo italiano deve fare la propria parte, individuando risorse adeguate per sostenere e rilanciare il settore automotive e l’intera filiera dell’indotto. La rimodulazione delle sanzioni sulle emissioni di CO₂ previste per il 2025 non è sufficiente ad arginare le ricadute industriali e occupazionali che le case automobilistiche stanno subendo. È indispensabile ridefinire tempi e modalità di attuazione della decarbonizzazione, rendendo il processo sostenibile sul piano industriale, economico e sociale".