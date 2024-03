Maserati, ansia e proteste: "Siamo molto preoccupati, il nostro futuro è incerto"

Due ore di protesta davanti ai cancelli della Maserati. Ieri mattina dalle 8 alle 10, una rappresentanza di lavoratori dello stabilimento produttivo modenese hanno manifestato il proprio dissenso per la procedura di cassa integrazione attuata dall’azienda. Un provvedimento che riguarderà 202 fra lavoratrici e lavoratori, di questi 167 sono operai i restanti impiegati del ciclo produttivo. La cassa integrazione è stata istituita dal 17 marzo al 6 aprile, ma c’è l’intenzione di proseguire dall’8 aprile al 3 maggio: "Non ci aspettavamo che ciò potesse avvenire – dice Giuseppe Violante Rsa Fiom di Maserati – e oltre ad aprile probabilmente andrà avanti anche nel mese di maggio. Vista l’incertezza industriale di questo stabilimento è difficile capire come evolverà tutto il 2024. La mancanza di lavoro in azienda creerà delle difficoltà ai lavoratori nei mesi a venire. Qui a Modena lavorano 1200 dipendenti, gli unici a subire la cassa integrazione sono 202 persone: 167 operai e i restanti impiegati addetti alla produzione. Vorremmo capire perché a pagare sia solo questo numero di persone. E’ un provvedimento che non riusciamo a capire".

"Risulta complicato comprendere – afferma Stefania Ferrari segretaria Fiom Cgil Modena - come un’impresa che dichiara utili in continua crescita, garantisce dividendi ai propri azionisti, che vanta l’Ad più pagato del mondo, scarichi sui lavoratori ogni difficoltà. Infatti anche questa volta alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento di via Ciro Menotti non saranno garantiti ratei, integrazioni salariali e altro, almeno per quanto riguarda i mesi di febbraio e aprile. Su questo punto, l’azienda risponde che tali scelte non sono di competenza modenese. Di fatto non ha dato riscontro!".

Le preoccupazioni sono tante ed è per questo che ieri mattina davanti alla struttura di via Ciro Menotti non è mancata una protesta con bandiere e fischietti: "Già in passato abbiamo assistito alla chiusura dello stabilimento di Grugliasco, poi la produzione che si faceva li è passata Mirafiori. Ma qui non è una guerra fra stabilimenti, non si capiscono le strategie industriali del gruppo. Modena ha una sua storicità nella produzione di Maserati, ma qui storia a parte bisogna garantire i ratei, le integrazioni salariali ai dipendenti e alle loro famiglie dando lustro alla storia della Maserati. Sono stati proposti modelli di organizzazione del lavoro che avrebbero permesso di garantire occupazione nel mese di aprile in quantità sufficiente per permettere la maturazione degli istituti contrattuali, diluendo la produzione in numero di auto giornaliere minore rispetto alla completa saturazione degli impianti, accompagnando il periodo anche con momenti formativi. Tuttavia, non è stato ottenuto alcun riscontro positivo in merito". Emblematico il caso di Roberto Ghelli fino a qualche anno fa lavorava alla VM Motori di Cento società che è sotto il controllo del gruppo Stellantis: "Quando è cominciata la crisi – racconta Roberto davanti ai cancelli della Maserati – a tanti è stato chiesto di trasferirsi qui in Maserati dove la situazione sarebbe stata decisamente migliore. Incontri e colloqui su colloqui, con qualche incentivo una ventina ha accettato di venire qua da Cento tutti i giorni. Fra andata e ritorno sono 80 chilometri, fare il pendolare non è una vita facile, ci sono delle spese. Qua pensavamo di trovare una vita migliore, invece qua le cose non stanno andando affatto meglio".