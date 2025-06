Maserati Biturbo Shamal. La riedizione limitata dell’auto degli anni ’80

Quando venne presentata la Maserati Biturbo, il 14 dicembre del 1981, Modena stava vivendo un periodo straordinario e probabilmente irripetibile. Il centro della città pullulava di immense compagnie, dove ragazzi vestiti con giubbotti Stone Island, Moncler e CP Company, appoggiati a lucide Vespe 125cc e moto da Enduro, corteggiavano ieratiche ragazze bionde. Giorgio Bocca realizzava grandi reportage sulle città di Carpi e Sassuolo, dove grazie al boom della maglieria e della piastrella venivano immatricolate più Mercedes Benz 500S che in una media località tedesca come Brema.

L’epicentro del progetto Maserati Biturbo era in Corso Canalgrande, dove al terzo piano dell’omonimo hotel c’era la residenza-ufficio dei Alejandro de Tomaso, l’industriale argentino al quale il ministero delle Partecipazioni Statali, attraverso la GEPI, aveva affidato il rilancio dei marchi storici della meccanica italiana, dopo la grande crisi petrolifera degli anni settanta.

Oggi molti di quei ragazzi che frequentavano il centro negli anni ottanta sono affermati professionisti, imprenditori o rentiers. Clienti perfetti per la Maserati Biturbo Shamal, che una nuova industria automobilistica artigianale, la Modena Automobili, ha presentato a Garage MilleMilia di Via della Scienza, alla presenza di molti addetti ai lavori e del figlio di de Tomaso, Santiago.

Importante dire che la macchina è bellissima e suscita grandi emozioni, soprattutto in chi negli anni ottanta una Biturbo poteva solo sognarla- come ha spiegato Franco Righi- l’imprenditore modenese di 62 anni che ha dato il via al progetto con altri 5 soci.

Ma come si fa a produrre un Maserati Biturbo oggi? L’idea di Modena Automobili si chiama Restomod, è nata all’inizio del 2022 con l’obiettivo di selezionare e ristrutturare auto d’epoca rinnovandole sia in chiave estetica che tecnologica. In pratica saranno prodotti 33 esemplari, basandosi su vecchie scocche, già immatricolate, che saranno completamente rigenerate a mano a Modena in un capannone della stessa Via della Scienza.

Partendo dalla Maserati Biturbo Shamal del 1989, disegnata da Marcello Gandini, i tecnici di Modena Automobili, che sono ex maseratisti di primo piano, gli Ing. Corradi e di Oto, ne hanno rielaborato l’essenza per trasformarla in un’auto del presente. Lo stile è muscolare e futuristico, con uso esteso di fibra di carbonio per mantenere la struttura leggera. Il motore è il V6 Twin Turbo da 500CV derivato dalla Ghibli S che tocca i 100 Km/h in 5 secondi con una velocità di punta di 290 Km/h.

Gli esemplari della MA-01, questo il nome del progetto, saranno tutti numerati e altamente personalizzati in ogni dettaglio, dagli interni ai materiali, fino alla configurazione meccanica. Il prezzo di listino parte da 585.000 euro (tasse escluse) e per venire incontro alle esigenze della nuova generazione di collezionisti e investitori (esistono fondi comuni che acquistano auto di lusso, come forma di investimento), saranno accettati anche pagamenti in Bitcoin.