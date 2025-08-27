"Maserati, in fumo 140 milioni. Tutelare il nostro stabilimento"

Nonostante gli annunci di rilancio, i dati di Maserati peggiorano. A farlo notare è la consigliera regionale del Partito democratico Maria Costi che, attraverso un’interrogazione, sollecita la Regione "alla luce delle ulteriori perdite" a un "impegno forte a tutela dello stabilimento Maserati di Modena e dell’intera filiera della Motor Valley".

Maserati è un marchio simbolo della nostra terra – esordisce Costi.–. Oggi, però, dopo le misure di rilancio che la proprietà aveva annunciato a inizio anno, i dati economici sono ulteriormente peggiorati: nel primo semestre 2025 l’azienda ha registrato una perdita operativa di 140 milioni di euro, con ricavi crollati del 41,5%. Una situazione che pesa sempre più sui lavoratori in cassa integrazione, sulle loro famiglie e sull’indotto locale, con oltre 50 aziende fornitrici coinvolte"

La consigliera richiama l’urgenza di un intervento istituzionale: "Senza un piano industriale credibile e trasparente, il rischio è che Maserati perda progressivamente centralità e radicamento sul territorio modenese, con gravi conseguenze occupazionali e di immagine per l’intera Motor Valley. Il Governo nazionale deve aprire un tavolo permanente con Stellantis, affinché venga definito un piano industriale di rilancio, che salvaguardi occupazione, innovazione e radicamento territoriale. Stellantis deve essere trasparente sui piani di investimento futuri e dare garanzie sulla continuità delle attività produttive e di ricerca a Modena".

Nell’interrogazione, Costi chiede inoltre di predisporre misure di sostegno per la riqualificazione dei lavoratori in caso di ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali e di coinvolgere l’Università di Modena e Reggio Emilia in progetti congiunti di ricerca e innovazione a supporto della transizione tecnologica.

"Difendere Maserati significa difendere Modena e l’Emilia-Romagna, ma anche un pezzo di Italia riconosciuto a livello globale – conclude Costi –. Serve un impegno condiviso con Governo, sindacati e territorio per rilanciare il marchio e tutelare i posti di lavoro. Non dobbiamo lasciare soli lavoratori e lavoratrici: in caso di ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali, chiediamo alla Giunta regionale di predisporre misure di sostegno alla loro riqualificazione professionale. Il tempo delle ambiguità è finito, ciascuno faccia la sua parte con responsabilità".