Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trova figlio mortoScandalo 'Mia moglie'Gianni MorandiDivieto di balneazioneSofia RaffaeliRischio botulino
Acquista il giornale
Cronaca"Maserati, in fumo 140 milioni. Tutelare il nostro stabilimento"
27 ago 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. "Maserati, in fumo 140 milioni. Tutelare il nostro stabilimento"

"Maserati, in fumo 140 milioni. Tutelare il nostro stabilimento"

La consigliera Costi (Pd) sollecita l’intervento a difesa dell’occupazione e della motor valley "Nonostante gli annunci di rilancio, i ricavi del primo semestre sono crollati del 41,5 per cento" .

Operai all’uscita dalla sede Maserati (foto d’archivio)

Operai all’uscita dalla sede Maserati (foto d’archivio)

Per approfondire:

Nonostante gli annunci di rilancio, i dati di Maserati peggiorano. A farlo notare è la consigliera regionale del Partito democratico Maria Costi che, attraverso un’interrogazione, sollecita la Regione "alla luce delle ulteriori perdite" a un "impegno forte a tutela dello stabilimento Maserati di Modena e dell’intera filiera della Motor Valley".

Maserati è un marchio simbolo della nostra terra – esordisce Costi.–. Oggi, però, dopo le misure di rilancio che la proprietà aveva annunciato a inizio anno, i dati economici sono ulteriormente peggiorati: nel primo semestre 2025 l’azienda ha registrato una perdita operativa di 140 milioni di euro, con ricavi crollati del 41,5%. Una situazione che pesa sempre più sui lavoratori in cassa integrazione, sulle loro famiglie e sull’indotto locale, con oltre 50 aziende fornitrici coinvolte"

La consigliera richiama l’urgenza di un intervento istituzionale: "Senza un piano industriale credibile e trasparente, il rischio è che Maserati perda progressivamente centralità e radicamento sul territorio modenese, con gravi conseguenze occupazionali e di immagine per l’intera Motor Valley. Il Governo nazionale deve aprire un tavolo permanente con Stellantis, affinché venga definito un piano industriale di rilancio, che salvaguardi occupazione, innovazione e radicamento territoriale. Stellantis deve essere trasparente sui piani di investimento futuri e dare garanzie sulla continuità delle attività produttive e di ricerca a Modena".

Nell’interrogazione, Costi chiede inoltre di predisporre misure di sostegno per la riqualificazione dei lavoratori in caso di ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali e di coinvolgere l’Università di Modena e Reggio Emilia in progetti congiunti di ricerca e innovazione a supporto della transizione tecnologica.

"Difendere Maserati significa difendere Modena e l’Emilia-Romagna, ma anche un pezzo di Italia riconosciuto a livello globale – conclude Costi –. Serve un impegno condiviso con Governo, sindacati e territorio per rilanciare il marchio e tutelare i posti di lavoro. Non dobbiamo lasciare soli lavoratori e lavoratrici: in caso di ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali, chiediamo alla Giunta regionale di predisporre misure di sostegno alla loro riqualificazione professionale. Il tempo delle ambiguità è finito, ciascuno faccia la sua parte con responsabilità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LavoroEconomia circolare