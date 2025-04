Maserati, l’allarme della Fiom: "Stellantis non sta investendo. C’è ancora poca innovazione"

"Non è un buon momento per il settore automobilistico, compresa la Maserati". Non ha rilasciato dichiarazioni ottimistiche Michele De Palma (nella foto), segretario generale della Fiom-Cgil nazionale, ieri a Bologna al convegno promosso dal sindacato e intitolato "L’industria della mobilità nelle transizioni", alla casa di quartiere Katia Bertasi.

"Il problema è che abbiamo poca innovazione. Stellantis non sta investendo in Maserati. Noi non abbiamo un piano industriale per Maserati. Quindi, anche nei segmenti in cui ci sarebbe la possibilità di poter competere con un mercato, penso Audi, Bmw, noi siamo nella situazione in cui non abbiamo le auto sul mercato".

La crisi, a suo parere, interessa l’intero comparto automobilistico: "Il Governo aveva annunciato un rilancio del settore. Addirittura abbiamo letto una dichiarazione del ministro Urso che diceva come ‘finalmente’ l’automotive in Italia si fosse rimesso sulla giusta strada. Il punto è che la strada è un vicolo cieco, in realtà". Come evidenziato anche dal nuovo crollo della produzione italiana di Stellantis nel primo trimestre, secondo i dati dei giorni scorsi, invece "c’è un calo drammatico dei volumi, con effetti su tutta la filiera della componentistica. Stanno aumentando gli ammortizzatori sociali e Stellantis ha riaperto le procedure per le uscite volontarie. Si è cominciato con la Campania, ma è evidente che ciò riguarderà anche altri stabilimenti".

Se a livello locale si contano almeno 50 aziende e 11.000 dipendenti coinvolti nel settore, oltre all’indotto, al convegno erano presenti oltre 100 delegati Fiom delle stesse imprese e ha rimarcato De Palma: "Non arrivano nuovi modelli in Italia, piuttosto sono i lavoratori che vanno in altri stabilimenti europei. L’unica soluzione è un piano condiviso da mondo dell’automotive, Stellantis e Governo, con delle risorse però. Le risorse che erano state messe dai Governi precedenti nel fondo nazionale oggi sono state cancellate. Arrivano nuovi investimenti in Europa, come quelli cinesi, ma non arrivano in Italia. Abbiamo una capacità installata di oltre 1,5 milioni di veicoli, ma quest’anno – prevede il leader Fiom – rischiamo di produrne meno di 300.000 o 250.000, se si continua così".

Si è dichiarato preoccupato anche Giovanni Paglia, assessore regionale al Lavoro, che ha puntualizza al convegno Fiom e a margine: "I dazi al momento sono arretrati, diciamo così, e oggi credo che faccia paura, molto più dei dazi, l‘assenza di prospettive. Abbiamo bisogno di un grande piano europeo di riconversione dell’automotive, che comprenda anche un investimento importante in termini finanziari".

"Serve un cambio di rotta immediato: chiediamo che le istituzioni locali e nazionali escano dal silenzio e si facciano promotrici di un tavolo permanente con sindacati, lavoratori e realtà del territorio. È necessario fermare l’emorragia occupazionale, avviare un piano industriale orientato alla transizione ecologica e riconvertire il settore con fondi pubblici e controllo democratico" dice Rifondazione Comunista Modena.