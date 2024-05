Maserati, nuovo allarme. Addio all’Innovation Lab: "Fin dove si arriverà?"

"Li chiamano efficientamenti, razionalizzazione degli spazi, ma Stellantis persegue anche a Modena la politica di riduzione dei costi riconsegnando alla città uno spazio vuoto, appena ristrutturato, la ex Officina Orlandi di via Emilia Ovest che Marchionne aveva fortemente voluto per ampliare l’offerta di progettazione e ricerca sul territorio italiano e in particolare nella terra dei motori".

Inizia così il grido dei sindacati (Fim Cisl, Uilm Uil, Aqcf-R, Fiom Cgil Modena) che accende i riflettori sul fine corsa dell’Innovation Lab. "Mentre lo stabilimento di via Ciro Menotti si barcamenava tra un ammortizzatore sociale ed un altro, in attesa di una autovettura che sarebbe arrivata solo nel 2021 con l’MC20, l’Innovation Lab Modena cresceva a dismisura arrivando a superare i 1.300 dipendenti. La svolta che l’azienda ha comunicato nasce dalla volontà di ridurre fortemente i costi degli spazi, oltre che i costi del personale, attraverso il ridimensionamento del numero dei lavoratori e lo spostamento di quasi tutte le attività nello stabilimento storico di via Ciro Menotti. l destino dello stabilimento di via Emilia Ovest è segnato. Gran parte dello stabile era dedicato agli uffici e con uno smart working al 50% l’azienda si dice certa di poter utilizzare tutte le aree della torre Maserati (lato cavalcavia Crocetta) creata a fine Anni ‘90 dall’allora presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo".

"Il giudizio che diamo unitariamente come sindacato è che attraverso queste politiche aziendali, non guidate da una riorganizzazione equa dell’intero settore automotive, ci troveremo sempre più in una logica di perdita di appeal strategico per il nostro intero Paese. La brutta piega che sta prendendo la discussione tra Stellantis e le Istituzioni di governo non può che generare grande preoccupazione". Così, dopo mesi di incertezza, "ora, con la notizia del trasferimento di 400 ingegneri dal centro ricerche della Maserati di Modena, si è davvero oltrepassato il limite – commenta Stefano Vaccari, deputato modenese Pd e segretario di presidenza della Camera – pretendiamo risposte, e dal Governo che si interessi di una vicenda centrale non solo per la città, ma per l’intero comparto di una delle eccellenze produttive del paese. Stellantis intende svuotare il centro ricerche? E del futuro complessivo di Maserati cosa vuole dirci?". A intervenire sul tema è anche la consigliera regionale dem Palma Costi, che non nasconde la sua preoccupazione. Considerando, per l’appunto, che "l’Innovation Lab è un presidio strategico per il futuro della Maserati, un centro di ricerca e sviluppo incentrato sulla sostenibilità". La sua chiusura ora, con dimezzamento e spostamento dei dipendenti e delle tecnologie in via Ciro Menotti, "non può che far dubitare sulla reale volontà di Stellantis di dare prospettive a Maserati. Con il trasferimento delle maestranze dall’ Innovation Lab entro l’anno, si rischia infatti di svuotare completamente la torre del grande edificio ex, come l’ex Maserati a Grugliasco, ora in vendita. Dove si vuole arrivare?".