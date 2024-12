Maserati ora cambia marcia: "Torneremo al top nel mondo"

di Eugenio Tangerini

MODENA

"Sono figlio di un operaio di Mirafiori e so bene cosa significa arrivare a fine mese. Il mio primo obiettivo è stare vicino alle persone. Lo sto già facendo, sono molto concentrato per cercare di rimettere nella giusta direzione questo marchio, con l’aiuto dei miei collaboratori. C’è da recuperare spazi sul mercato, vogliamo riprendere la posizione che spetta a Maserati non solo in Europa, ma a livello mondiale". Santo Ficili, amministratore delegato del Tridente da alcune settimane, ha ben chiaro il suo compito e non nasconde le difficoltà. Ma questo è il week end della passione e dell’orgoglio, in cui i migliori clienti sono chiamati a raccolta, nella sede storica di Modena, per il debutto di un modello speciale della Folgore, la GranTurismo 110 Anniversario, rigorosamente elettrica e prodotta in tanti esemplari quanti sono gli anni di storia della Casa. Tolto il velo, l’ad sorride per le foto di rito al volante della Folgore, poi esce dall’abitacolo e non si sottrae alle domande.

Il suo arrivo implica un cambio di marcia. Dove si comincia?

"Lavoreremo moltissimo sulla rete di vendita a livello globale, per offrire il nostro prodotto nel miglior modo possibile. C’è qualche aggiustamento da fare: in Italia siamo a posto, in altre parti del mondo alcuni concessionari ci seguono, altri un po’ meno".

È giusto celebrare i 110 anni, ma anche pensare al futuro. Con quali impegni?

"Questo è un traguardo importante. La Maserati è totalmente italiana, viene prodotta negli stabilimenti di Modena, Cassino e Mirafiori, proprio per dimostrare vicinanza al nostro Paese. Come tutte le case costruttrici stiamo rinnovando la gamma in un momento particolare di transizione verso l’elettrico. Vogliamo capire le esigenze dei clienti per affrontare al meglio il mercato. Ci sono prodotti importanti che realizzeremo il più presto possibile, considerando l’evoluzione della domanda dal punto di vista dell’elettrificazione, ma anche guardando a chi vuole ancora viaggiare con il motore endotermico".

Qualche anticipazione sui tempi?

"Oggi non mi sento di anticipare nulla, anche se ci sono piani precisi e abbiamo cominciato a mettere sul mercato qualcosa di molto interessante. Ma la prima cosa da cambiare è la nostra faccia di fronte ai clienti, insieme con l’intervento sulla rete di vendita".

Siete partiti per primi con l’elettrificazione dei modelli sportivi: un vantaggio da sfruttare.

"Stiamo approfondendo questo mercato, il cliente deve capire in che direzione andare. Vogliamo essere innovatori: la gamma Folgore nasce proprio per soddisfare esigenze specifiche".

Qual è stato l’impatto nelle prime settimane di lavoro?

"Ho trovato grandissimi professionisti, molto legati al brand e al prodotto: da chi lavora negli stabilimenti a chi si occupa di design, progettazione e vendita. Lo fanno con amore e passione, questo mi rende orgoglioso. È un grande onore essere qui, dopo un’esperienza quarantennale nell’automotive".

Lei è alla guida non solo di Maserati, ma anche di Alfa Romeo. C’è da aspettarsi qualche incrocio?

"Non incrocerò mai la natura di due marchi completamente diversi: uno è nel segmento premium e ha una gamma che arriva alla Stelvio, l’altro è nel luxury, dalla Grecale all’MC20. Si potranno trovare sinergie a livello organizzativo, ma senza confondere le logiche di marketing e commerciali".

A proposito di modelli: per gli esperti la MC20 è una vettura superlativa, ma il mercato non la premia abbastanza.

"Guardi, se penso all’MC20 non dormo la notte. Quando l’ho vista la prima volta ho quasi pianto per l’emozione. È bellissima, forse la più bella di tutte. Ma abbiamo un grande lavoro da fare: la rete di vendita deve essere capace di valorizzare la qualità di questa opera d’arte".