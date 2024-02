"Maserati, ora tempi certi sul piano"

Dopo le preoccupazioni espresse da lavoratori e rappresentanza sindacale nell’incontro a Modena con il sindaco Muzzarelli e l’assessore regionale Colla, riguardo alla tenuta occupazionale e alle prospettive industriali future di Maserati, è la consigliera regionale Palma Costi ad intervenire sulla vicenda con un’ interrogazione in Regione sottoscritta anche dai colleghi Francesca Maletti e Luca Sabattini.

"E’ una situazione che richiede un’attenzione particolare rispetto all’impegno espresso a più riprese dalla proprietà di voler mantenere a Modena la produzione strategica e l’attività di ricerca e sviluppo del Gruppo". Vista la preoccupazione emersa dopo la richiesta di cassa integrazione per circa 220 lavoratori, "è necessario conoscere con precisione la tempistica di realizzazione del piano industriale previsto per i nuovi modelli e per l’implementazione della piattaforma elettric Folgore sulla MC20, come annunciato dall’amministratore delegato di Maserati Davide Grasso, così come la conferma degli investimenti previsti per il nuovo impianto di verniciatura dedicato alla personalizzazione dei veicoli". Inoltre, prosegue la consigliera regionale, "è fondamentale conoscere il futuro del Centro di Modena che impiega quasi 850 ingegneri nelle attività di progettazione e sviluppo e servizio di tutta la realtà Stellantis". Nell’interrogazione si chiede pertanto "se e quando a livello istituzionale si intende incontrare la proprietà del gruppo Stellantis".