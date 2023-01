Maserati, storico debutto in Formula E

di Alessandro Socini

Il conto alla rovescia è finito: stasera alle ore 21 la Maserati torna in una competizione per vetture Formula con l’E-Prix di Città del Messico. Si interrompe così un digiuno lungo 66 anni: il Tridente archiviò infatti nel 1957 la sua avventura in Formula 1, al culmine della cavalcata trionfale di Juan Manuel Fangio alla guida della mitica 250F. La storia riparte dalla Formula E, il campionato 100 per cento elettrico per auto a ruote scoperte, che in nove stagioni ha portato il sibilo delle monoposto per le strade cittadine di grandi metropoli del mondo, aprendo le porte di scenari suggestivi preclusi alla Formula 1.

A prendere idealmente il testimone da Fangio saranno l’italo-svizzero Edoardo Mortara, terzo classificato nel 2022, e il tedesco Maximilian Gunther, alla quinta stagione in Formula E. La scuderia sarà guidata dal team principal inglese James Rossiter che da subito dovrà saper gestire la pressione, dato che l’approdo del Tridente ha suscitato in questi mesi grandi aspettative. Inoltre, i test prestagionali di Valencia hanno collocato proprio la Maserati in cima alla classifica dei tempi, con Gunther che nell’ultima mezz’ora di sessione ha strappato il giro più veloce al campione in carica Stoffel Vandoorne.

A facilitare la gestione del debutto c’è comunque una struttura consolidata, quella del team monegasco Venturi, con il quale Maserati ha stretto una partnership pluriennale, declinata poi nella scelta di Maserati Monaco Sports Group Racing come nome della scuderia. La Venturi ha molta esperienza dato che ha preso parte a tutte le stagioni di Formula E, ottenendo anche un secondo posto nel 2022.

E se i troppi nomi stranieri potrebbero far pensare a un’operazione sportiva più globale che "autoctona", ad accendere l’entusiasmo degli appassionati c’è la livrea blu elettrica (il blu è un colore Maserati oltreché il secondo tono ufficiale di Modena) e il nome della monoposto: Tipo Folgore Gen3. "Tipo" è il termine più evocativo dato che crea un ponte con il passato, ovvero con la Tipo 26, la prima auto da corsa della storia della Maserati, che si aggiudicò il primo posto di classe alla Targa Florio 1926, con Alfieri Maserati al volante. "Folgore" è la sigla che identifica l’intera gamma elettrificata del Tridente, "Gen3" si riferisce alla terza generazione di monoposto del campionato, normate da un nuovo regolamento che entra in vigore proprio quest’anno. Da stasera fino al 30 luglio la scuderia di viale Ciro Menotti dovrà vedersela con altri grandi brand che in questi anni hanno deciso di impegnarsi direttamente in Formula E: Porsche, Jaguar, McLaren (anche lei al debutto), Cupra, Nissan, DS (altro marchio della galassia Stellantis). Il programma odierno: alle 16.40 le qualifiche, alle 21.00, visibile sul 20 e su Sky Sport, la gara. In poche parole, orgoglio modenese in prima serata.