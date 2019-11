Modena, 27 novembre 2019 - Abituati come siamo ai bolidi da strada inventati e costruiti nella nostra città, suona un po’ strano che proprio qui, a Modena, venga studiata e progettata una barca pensata per bruciare record e, soprattutto, senza motore.

A far suonare la cosa meno insolita di quanto possa apparire, c’è però il fatto che questa barca, la Multi 70, un trimarano, eredita proprio dal mondo dell’automobilismo una buona parte della tecnologia che le dà ’vita’ sull’acqua. Questo grazie all’incontro degli ingegneri del Maserati Innovation Lab di via Emilia Ovest con Giovanni Soldini, il velista con la passione per le navigazioni solitarie che con il Tridente ha avviato una collaborazione già dal 2012: a bordo del Vor 70 di Maserati ha infatti conquistato molte vittorie e record, come il Cadice-San Salvador del 2012 o la New York-San Francisco Gold Route del 2016.

Soldini, che dal 2016 ha intrapreso la nuova avventura con il Maserati Multi 70, ieri era nell’Innovation Lab per presentare la grande novità di quest’anno. Novità che è racchiusa nella stretta collaborazione di natura tecnica che Soldini ha avviato con gli ingegneri Maserati. Insieme hanno studiato l’imbarcazione che per la stagione 2020 è pronta a partecipare alla sfida del record della Manica. L’incontro tra gli ingegneri del Tridente (un simbolo che implicitamente ricorda il dio delle acque Nettuno) e Soldini riguarda, più nello specifico, ma non solo, l’aerodinamica, che in questo modo viene trasferita dalla progettazione delle auto a quella, appunto, di un trimarano. «Oggi - spiegano direttamente dalla Maserati – vengono svelati i risultati di uno studio unico che applica le conoscenze aerodinamiche e gli strumenti di analisi virtuali, solitamente utilizzati nello sviluppo delle vetture, sul trimarano Maserati Multi 70 per migliorare le performance, le caratteristiche aerodinamiche e aumentare le prestazioni in fase di volo, tramite speciali profili idrodinamici».

A cosa ha portato, dunque, il mettere davanti allo stesso computer Soldini e gli ingegneri della Maserati? Questi ultimi hanno analizzato i dati delle ultime regate di Maserati Multi 70 per determinare i parametri chiave dell’andatura. Hanno effettuato uno studio delle configurazioni attuali dell’imbarcazione per individuare possibili aree di miglioramento mediante simulazioni Cfd (Computational Fluid Dynamics) avanzate, in grado di predire il comportamento del complesso flusso che si instaura intorno al trimarano.

«Sempre con il supporto di strumenti virtuali – spiegano ancora da Maserati – sono state effettuate differenti configurazioni di carenatura scafi e configurazione dei teli sotto-rete per fare in modo che da da un lato diminuisca la resistenza dell’imbarcazione all’aria e dall’altro migliori l’efficienza delle vele attraverso il controllo dei fenomeni di estremità». Dai laboratori di via Emilia Ovest fanno anche sapere queli sono i risultati che il lavoro di ingegneri e skipper hanno prodotto: un abbassamento del coefficiente di penetrazione aerodinamico (Cx) dell’intera imbarcazione di circa il 5%. La migliore gestione d ei flussi intorno all’imbarcazione permette, inoltre, di far lavorare le vele in modo più efficiente con un conseguente aumento della forza propulsiva del 4%, a fronte di un incremento della forza sbandante al di sotto dell’1%. Questo si traduce in una velocità di crociera dell’imbarcazione che, in condizioni ideali, potrebbe adesso superare i 43 nodi.