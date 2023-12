Massacrato davanti alla polisportiva. Chiesti 5 anni per uno degli aggressori

Si era avvicinato a quella panchina occupata da un gruppo di ragazzi: aveva chiesto loro una sigaretta e forse gli era ‘scappato’ un apprezzamento pesante nei confronti di una ragazza che si trovava in loro compagnia. Quei quattro ragazzi, però, l’avevano aggredito con una tale violenza e disumanità da ridurlo in fin di vita. Per uno dei quattro, un 36enne originario della Guinea ieri la pubblica accusa ha chiesto cinque anni di carcere. Due dei quattro, lo scorso anno, avevano patteggiato pene di quattro anni e quattro mesi e tre anni e otto mentre per l’ultimo, ovvero il quarto amico accusato di autocalunnia, ieri è stata chiesta l’assoluzione. Il processo, lo ricordiamo, riguarda il brutale pestaggio avvenuto nel 2016 in via Panni, a poca distanza dalla polisportiva ’Saliceta San Giuliano’ per il quale tre dei quattro responsabili sono finiti alla sbarra con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, il 40enne Alessandro Borriello, era stata soccorso in mezzo alla strada quando versava già in condizioni disperate e si era ripresa dopo un lungo periodo di coma. "La mia vita, prima, era normale – aveva raccontato su queste pagine – Ora, dopo il tempo trascorso in coma e gli interventi, ho continui mal di testa, non riesco a parlare e non potrò più lavorare. Cosa chiedo? Giustizia e un lavoro". Il branco era stato individuato dai carabinieri grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Quella sera Borriello si era recato in polisportiva con un amico e insieme avevano bevuto qualche drink. "Mi ero avvicinato a quei ragazzi che si trovavano sulla panchina per chiedere loro una sigaretta – aveva raccontato ancora la vittima – ma non ricordo altro, se non che uno di loro mi ha tirato un forte pugno sul volto e sono caduto a terra. Dopo un lungo periodo di coma, al mio risveglio ho riabbracciato la mia compagna: sarei dovuto diventare padre poco dopo invece entrambi, la mia ragazza e il bimbo che portava in grembo, sono morti in un incidente. Ho perso tutto". Il legale di parte civile, l’avvocato Marco Pellegrini aveva chiesto una provvisionale ‘banale’ affinchè il gravissimo episodio non venga ‘mercificato’. "Non siamo a processo per soldi, non ne hanno mai offerti e difficilmente Alessandro ne vedrà pur avendo avuto la vita rovinata – ha sottolineato il legale – questa è una questione di giustizia. Il ragazzo per cui è stata chiesta oggi (ieri, ndr) l’assoluzione, imputato di autocalunnia e favoreggiamento, potrebbe non essere chiamato ad assumersi le proprie responsabilità per una errata impostazione iniziale dell’accusa. Ma potrà essere comunque condannato nonostante la richiesta del pm".

Valentina Reggiani