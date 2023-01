Massacro psicologico su una disabile: va a processo per maltrattamenti

Avrebbe offeso, aggredito verbalmente e minacciato la figlia della compagna, affetta da disabilità. Nei suoi confronti era stato anche emesso un divieto di avvicinamento alla vittima ma l’uomo lo ha violato tanto da finire in carcere a seguito dell’aggravamento della misura. La Procura ha chiesto il giudizio immediato per l’indagato, un 44enne modenese. La prima udienza è prevista per il 17 febbraio. I fatti contestati risalgono al 2021 e si sarebbero protratti fino ad agosto del 2022. E’ stata la vittima, una donna di 35 anni, stanca dei quotidiani soprusi a denunciare la situazione. Successivamente la relazione tra l’indagato e la madre della giovane donna, una 55enne, si è interrotta. La vittima – come dimostrano i referti – è affetta da un lieve ritardo mentale e la Procura contesta all’indagato, accusato di maltrattamenti e minacce, diversi episodi.

Non vi sarebbero mai state aggressioni fisiche ma l’indagato avrebbe per un anno ‘massacrato’ psicologicamente la donna, figlia appunto della convivente, offendendola quotidianamente, denigrandola e minacciandola anche di morte. Non è chiaro quale fosse il motivo di tanto accanimento nei confronti della vittima, che si è costituita parte civile al processo. A seguito della denuncia presentata dalla donna era scattato nei confronti dell’indagato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. In un’occasione, però, l’uomo lo avrebbe violato: da qui – trattandosi di un reato grave, maltrattamenti aggravati – è scattato l’aggravamento della misura che ha fatto finire l’indagato in carcere, dove si trova attualmente in attesa di giudizio. L’uomo avrebbe negato ogni accusa.

Ha fatto invece istanza di patteggiamento un modenese 50enne accusato di maltrattamenti e danneggiamento nei confronti della ex moglie. L’udienza è prevista per il prossimo 29 gennaio. I fatti risalgono al periodo covid quando tra i due coniugi la situazione sarebbe diventata sempre più tesa. Secondo le accuse l’imputato avrebbe insultato quotidianamente la moglie per poi arrivare a picchiarla più volte. Comportamenti violenti fisicamente e verbalmente che avevano portato la vittima a sporgere una prima denuncia, poi ritirata. I due, infatti, si erano inizialmente riappacificati ma – in base a quanto emerso – poco dopo il 50enne si era mostrato nuovamente violento. In un episodio l’uomo aveva anche danneggiato l’auto della vittima all’esterno della scuola in cui la donna lavorava a seguito di un litigio. Una delle colleghe, però, l’aveva ripreso con un telefonino. Ora l’uomo affronterà il processo.

