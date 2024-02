"Massaggi terapeutici". Ma non ne avevano titolo

Il locale pubblicizzava servizi di ‘massaggi terapeutici’ e quando gli inquirenti sono entrati all’interno per un’ispezione, hanno scoperto come gli operatori effettuassero ‘cicli’ di riabilitazione pur non avendo alcun titolo per proporli ed effettuarli.

E’ iniziato il processo, ieri, nei confronti di due cittadine cinesi che sono state accusate di abuso dell’esercizio della professione di fisioterapista. I fatti risalgono al 2018 quando il centro massaggi fu sottoposto ad una ispezione, volta appunto a verificare il rispetto della normativa vigente. Le due indagate poco tempo prima avevano aperto il citato centro di massaggi a Formigine dove, in teoria, svolgevano massaggi ‘rilassanti’, rivolti al benessere della persona. Nulla a che vedere con eventuali contestazioni di massaggi ‘erotici’ – secondo gli accertamenti degli inquirenti. Il problema, però, è che quei massaggi venivano pubblicizzati dal centro come ‘terapeutici’ per i clienti che lo frequentavano. Secondo l’ipotesi accusatoria, quindi, le indagate sottoponevano i clienti a cicli di riabilitazione pur non avendo alcun titolo per effettuare le citate ‘terapie’. Al termine delle indagini le due titolari del centro sono state quindi rinviate a giudizio per abuso della professione di fisioterapista e ieri si è tenuta l’udienza pre-dibattimentale. Il legale difensore delle imputate, l’avvocato Nicolosi del foro di Prato ha sollevato un’eccezione per la mancata traduzione della citazione a giudizio in cinese e l’udienza è slittata al prossimo 12 marzo. Secondo la difesa le imputate svolgevano invece una legale attività, offrendo ai clienti ‘semplici’ massaggi che nulla avevano a che vedere con la riabilitazione fisioterapica. Nel corso del processo saranno sentiti anche i clienti del centro massaggi: la loro testimonianza sarà sicuramente fondamentale per far luce sul genere di attività gestita dalle due imputate e sugli eventuali servizi proposti alla clientela.

Valentina Reggiani