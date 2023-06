Massi di Gaianello, svelato il sito archeologico

Il nostro appennino cela bellezze storico architettoniche di grande interesse e continua a riservare sorprese. Ne è dimostrazione il sito dei Massi di Gaianello (monoliti in pietra arenaria sui quali sono state scoperte antiche iscrizioni), nel territorio di Pavullo, inaugurato ieri in occasione della Giornata Europea dell’Archeologia; tra le autorità presenti, il prefetto di Modena Alessandra Camporota, la soprintendente ai Beni culturali architetto Francesca Tomba, il sindaco di Pavullo Davide Venturelli e l’assessore alla cultura e turismo Daniele Cornia. "È molto importante questo sito – ha spiegato la soprintendente architetto Francesca Tomba – perché vi sono tracce di episodi votivi fin dalla preistoria. La proprietà ha accolto questa sfida come un’opportunità. L’obiettivo è candidare l’intervento di valorizzazione dei Massi di Gaianello nel prossimo Premio italiano per il paesaggio. L’amministrazione deve portare avanti questo progetto come un’opportunità e porlo a disposizione della collettività".

Sono due i massi incisi, uno a monte del sentiero, e l’altro, di dimensioni maggiori, più a valle, distanti forse un centinaio di metri l’uno dall’altro, protetti ora da un vincolo monumentale. Il primo è in gran parte coperto de muschio. Su di esso sono stati trovati segni cruciformi e piccole coppelle, incavi semicircolari che venivano utilizzati per le cerimonie lustrali, legate allo spargimento di liquidi. Nell’altro, principale, come ha illustrato Sara Campagnari, archeologa della Soprintendenza, "le incisioni sono dei segni a croce che appartengono all’era cristiana. Due di queste sono affiancate a un segno chiamato tradizionalmente la faccia del diavolo, antropomorfo che ripercorre in modo schematico un viso umano. Al momento sono nove le croci su questa pietra. Vanno tutelate, sono patrimonio fra l’archeologico, lo storico, l’immateriale, perché le croci erano una manifestazione tangibile legata alla spiritualità".

Il materiale archeologico trovato risale a circa il terzo millennio avanti Cristo e le croci almeno all’era cristiana. Se ne conosceva l’esistenza nel 2004 da una pubblicazione di Dario Brugioni, ma non erano censite in uno strumento di pianificazione. Nel 2016 è entrata in campo la Soprintendenza, congiuntamente al Comune e all’amministratore delegato della ditta Alluminsil, proprietaria del polo estrattivo La Zavattona.

Il progetto di ripristino paesaggistico della cava e di valorizzazione dei Massi di Gaianello, ancora in divenire, è dell’architetto Carla Ferrari. Monica Zanardi, restauratrice della Soprintendenza, ha illustrato fra l’altro che dal masso principale sarà tolta la patina che lo ricopre e potrebbero affiorare altre incisioni. Ieri è stato inaugurato anche il percorso Cai che, da queste bellezze, conduce al Ponte di Ercole o del Diavolo, monolite naturale a forma di arco che si trova tra i comuni di Lama Mocogno, Polinago e Pavullo, e anche all’antico Ponte di Olina. "Sono contento perché siamo riusciti a coniugare un’attività economica con la tutela dell’ambiente, bellezza e fruibilità", ha commentato l’ad di Alluminsil Gaetano Corrado Ferrari.

Il prefetto di Modena Camporota ha sottolineato l’importanza dell’intervento "anche per finalità di sviluppo del territorio, la preservazione della sue bellezze e la possibilità di poterne usufruire dal punto di vista naturalistico". "Quest’iniziativa – ha detto il sindaco Venturelli – ci fa capire come all’interno del paesaggio possano convivere un’attività economia estrattiva e un progetto di valorizzazione storico ambientale.

Cerchiamo di prendere spunto da quest’esperienza per portare avanti il progetto di valorizzazione del territorio, formando un mosaico di cose belle che dobbiamo imparare a conoscere e a far conoscere".

È seguita la benedizione da parte del parroco don Carlo Maleti.

