Massimi presenta ’Se esiste un perdono’ a Carpi

Direttore delle biblioteche di Formigine e docente di scrittura creativa nel programma universitario della Scuola Holden, Fabiano Massimi è oggi uno dei più ammirato autori di thriller storici. Con ’L’angelo di Monaco’ ha riportato alla luce il mistero della nipote prediletta di Adolf Hitler: tradotto in più lingue, il romanzo ha riscosso un enorme successo e ha venduto 200mila copie in tutto il mondo. Da pochi giorni è in libreria (sempre pubblicata da Longanesi) la nuova opera di Massimi, ’Se esiste un perdono’, dedicata alla storia vera di Nicholas Winton, il broker inglese che nel 1939 a Praga, insieme ad alcuni collaboratori, organizzò di propria iniziativa una serie di treni per l’Inghilterra, portando in salvo dalla persecuzione nazista 669 bambini, per la maggior parte ebrei. Una vicenda mai raccontata prima in un romanzo.

Fra le prime presentazioni del romanzo, ecco le tappe nel Modenese. Oggi (sabato 28 gennaio) alle 17.30 Fabiano Massimi sarà all’auditorium della biblioteca Loria di Carpi per dialogare con Metella Montanari, in un incontro promosso dal Comune in collaborazione con l’Istituto Storico nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria.

Domani alle 17 un altro incontro presso la sala consiliare del Comune di Vignola, con una conversazione fra l’autore e Giovanni Taurasi, collaboratore dell’Istituto Storico ed esperto della storia del ‘900 italiano. Domenica 5 febbraio alle 17.30, poi, una presentazione a Modena, presso la sala Manifattura della Residenza San Filippo Neri in via Sant’Orsola 58: con Fabiano Massimi dialogherà Stefano Ascari dell’Istituto Storico.

Stefano Marchetti