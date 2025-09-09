Stroncato da un malore alla fine del concerto. “Massimo, sei morto facendo quello che amavi”

Soliera, 9 settembre 2025 –

Due comunità sono sotto choc per la prematura morte di Massimo Anderlini, morto improvvisamente sabato sera a 53 anni. Rubiera, città dove vive con la famiglia, e Soliera, ‘patria’ della band Red Rockers, in cui Massimo suonava come batterista.

Era proprio insieme ai suoi compagni e amici musicisti del gruppo quando è avvenuta la tragedia. Sabato sera i Red Rockers hanno tenuto un concerto al Villanova Village di Modena: Massimo a fine esibizione è stato colpito da un malore e si è accasciato a terra. Il 53enne ha perso i sensi.

Inutili purtroppo i soccorsi. E’ stato utilizzato anche un defibrillatore, ma purtroppo senza l’esito sperato. Il musicista, originario di Modena, viveva a Rubiera.

Il gruppo Red Rockers nella giornata di ieri ha pubblicato un ricordo di Massimo sui social: “Oggi – scrive la band sulla sua pagina Facebook – avremmo dovuto pubblicare qualche video o foto del concerto di sabato, ridere dei nostri errori e congratularci per quella cosa venuta sopra le aspettative e invece è tutto assurdo e ancora incredibile. Non ci capacitiamo che tu ci abbia lasciato all’improvviso Macs, misera consolazione è che tu abbia riso e fatto una cosa che amavi fino all’ultimo secondo. Con amore infinito, restiamo qui sconvolti e orfani”. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati subito alla famiglia del 53enne.

La camera ardente sarà allestita alla casa del commiato del cimitero di Rubiera per le visite nelle giornate di oggi e domani.

“Ci farà piacere che chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene porti con sé un ricordo da condividere, così da celebrare la sua vita con calore e vicinanza”, è il desiderio della famiglia, che ringrazia anticipatamente chi vorrà essere presente

Il pubblico presente sabato sera al concerto, i compagni di band e i molti amici di Massimo sono tutti rimasti attoniti: una tragedia del tutto inattesa, giunta al termine di una serata, come tante altre, all’insegna dell’energia e della gioia dello stare insieme.

Il concerto sabato era incominciato verso le 21: la band aveva proposto alcuni brani e poco prima delle 23 si è verificata la tragedia. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, ma non c’è stato nulla da fare per il 53enne.

Anche il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro ha espresso profondo dolore per la morte del batterista: “La notizia della improvvisa, incredibile scomparsa di Massimo Anderlini non può che lasciare sgomenti e attoniti. Vorrei semplicemente trasmettere a sua moglie, alla sua famiglia e ai suoi cari l’abbraccio di tutta la comunità. Possiamo solo immaginare il dolore che stanno attraversando”.