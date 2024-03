Massimo Gadda commenta la sconfitta amara del Ravenna contro il Carpi, "Serviva la gara perfetta"

In casa Ravenna Massimo Gadda deve commentare una sconfitta che fa male. "Serviva la gara perfetta – le parole del tecnico – e per me l’abbiamo fatta. Una gara da squadra vera, che ha messo in grande difficoltà il Carpi in casa sua. Purtroppo nell’unico errore ci hanno punito, noi invece abbiamo avuto almeno 10-11 situazioni pericolose ma nei 16 metri finali ci è sempre mancato qualcosa. Sono dispiaciuto per questi ragazzi, perdere così è incredibile". Gadda riavvolge il nastro della gara. "Il Carpi ha iniziato aggressivo – spiega - ma si sono ritirati subito, noi abbiamo faticato all’inizio poi abbiamo preso le misure. L’impressione era che potevamo diventare pericolosi da un momento all’altro rubando palle e ripartendo. Il campionato? E’ ancora apertissimo, ora Carpi e Forlì diventano le favorite, ma 7 gare sono tante. Ai ragazzi ho già detto che quella di domenica con la Sammaurese è la più importante dell’anno. Siamo lì, non eravamo i favoriti di inizio anno, ma ci proveremo perché la squadra ha dimostrato di essere forte". Nel finale è stato anche espulso Marino. "Mi ha detto che ha reagito – ammette Gadda – ci sta per un ragazzo del 2005 pagare in esperienza. Ma non possiamo mettere in croce i nostri giovani, nemmeno Magnanini per il passaggio intercettato da cui è nato il gol, perché al netto di quell’errore ha fatto una gara super".

d. s.