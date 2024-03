Massimo Mezzetti: "Case, prezzi alle stelle. Viviamo in una bolla. Ora più spazi abitativi"

"Modena vive in un bolla speculativa, occorre aumentare gli spazi abitativi". Morde la fame di case in città, i prezzi e i canoni sono alle stelle: soffrono lavoratori, studenti, forze dell’ordine, ma anche semplici cittadini che pur lavorando regolarmente faticano ad accendere un mutuo o pagare un affitto. Il candidato sindaco del centrosinistra Massimo Mezzetti ha alcune idee in proposito.

Mezzetti, Modena così rischia di diventare una ‘città per pochi’, una città solo per chi ha un reddito elevato.

"Purtroppo negli ultimi due anni a Modena si vive dentro una bolla speculativa che ha fatto lievitare in modo spropositato il costo delle case e degli affitti. Contemporaneamente gli acquisti immobiliari a uso abitativo sono diminuiti di 1.280 unità nell’ultimo anno".

Per forza, la gente non ce la fa a comprare casa…

"Nel 1999 un lavoratore che guadagnava 3 milioni di lire stava bene e metteva da parte nei risparmi qualche soldino. Oggi, un lavoratore che guadagna 1500 euro al mese, e magari ha una famiglia a carico, se è fortunato e ha una casa in affitto a 7-800 euro mensili, arriva a malapena a metà mese".

Ma il Comune in qualche modo può riequilibrare il mercato immobiliare?

"Ci sono diverse leve che possono essere azionate. Per esempio il rilancio dell’Agenzia Casa con gestione diretta del Comune: si parte da una mappatura puntuale degli alloggi sfitti, oggi stimati in circa 3mila, e di una mappatura del patrimonio pubblico valutando caso per caso un possibile cambio di destinazione d’uso vincolato a un preciso scopo".

Che vantaggi avrebbe?

"In un quadro regolato e governato dal pubblico permetterebbe di poter essere nelle condizioni di aumentare la disponibilità di spazi abitativi adeguati".

Altre misure?

"Interventi di rigenerazione urbana che valorizzando il patrimonio esistente – in particolare quello dismesso e in stato di abbandono per mettere a disposizione alloggi nuovi e moderni (sismica, energetica, ambientale) – rispettino il principio del saldo zero sul consumo del suolo. Così come si può prevedere la trasformazione gratuita di uffici, con caratteristiche compatibili ad abitazioni".

Sul fronte affitti invece?

"Intanto proseguire la positiva iniziativa degli accordi territoriali per i contratti di locazione a canone concordato tra organizzazioni della proprietà edilizia e i sindacati degli Inquilini. Quindi si possono prevedere fondi di garanzia che rendano possibile l’accesso all’affitto a nuclei capaci di pagare il mantenimento di un’abitazione, ma difficilmente accolti dalle agenzie immobiliari o dai privati".

Anche il rettore martedì nella cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico ha rimarcato l’assoluta necessità di alloggi a prezzi accessibili’.

"Negli ultimi due anni gli iscritti all’Università sono calati e questa è una brutta notizia per la nostra città. È necessario un intervento speciale per le residenze universitarie rafforzando la collaborazione con Er.Go sia per il recupero di almeno due edifici nel centro storico per la nascita di oltre 100 nuovi posti letto, sia sviluppando ulteriori azioni di co-housing temporaneo come già realizzate da CambiaMo. Una città universitaria è tale se è il tessuto cittadino, i suoi spazi e sui tempi sono ‘vissuti’ dalla popolazione studentesca".

Negli ultimi tempi anche il fenomeno dei B&B sta ‘drogando’ il mercato, sottraendo case agli affitti per essere riservate solo ai turisti. Il Comune ha voce in capitolo?

"Poca. Oggi le amministrazioni non hanno mezzi per gestire il fenomeno. Modena dovrebbe associarsi a quei Comuni italiani, compresa Bologna, che hanno chiesto alle Regioni l’adozione di una proposta di legge che non vieta di condividere casa, ma consente di farlo con responsabilità sociale. Un modello che prevede di fissare un tetto massimo agli alloggi destinati agli affitti turistici".

A soffrire il ‘mal di casa’ sono soprattutto alcune categorie: personale sanitario, forze dell’ordine, studenti.

"Tra le proposte avanzate dagli amici di Azione ho trovato interessante l’idea che il Comune stesso si faccia promotore della creazione di un grande fondo di investimento immobiliare dove coinvolgere i diversi soggetti che hanno interesse a una presenza di abitazioni per studenti (Università), lavoratori (imprese), autisti (aziende trasporti), lavoratori del pubblico (Comune, Sanità, Ministeri, Agenzie) e di servizi di pubblica utilità (Poste per esempio), persone in condizioni di fragilità e povere (Comune, Curia)".

Come verrebbe finanziato?

"Ciascuno dei soggetti contribuirebbe con una propria quota, beneficiando in cambio della possibilità di offrire una soluzione abitativa ai propri interlocutori di riferimento, lavoratori, studenti, famiglie in difficoltà. È un’esperienza già collaudata in altre parti d’Italia e d’Europa".