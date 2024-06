Massimo Mezzetti, le priorità : "Una casa a chi ne ha bisogno e 5 milioni per verde e spazi urbani"

Il candidato sindaco del centrosinistra Massimo Mezzetti a capo delle ‘sette sorelle’ (Pd, Avs, Azione, Alleanza Verdi Sinistra, Modena civica, Uniti per Modena, Movimento 5 stelle) traccia le direttrici lungo le quali si muoverà, in caso di vittoria, alla guida della città.

Mezzetti, cosa le rimarrà di questa campagna elettorale?

"Dopo 4 mesi e quasi 500 incontri trovo una città in salute. Mi ha colpito l’atteggiamento delle persone e il loro mettersi a disposizione, per un suggerimento, una critica, un incoraggiamento, ma sempre con la disponibilità a dare una mano".

Di cosa sono preoccupati?

"Per lo più sicurezza, sanità, casa, gestione dei rifiuti e manutenzione della città".

I rifiuti sono stati uno dei punti centrali della discussione di questi mesi.

"La differenziata deve essere incrementata, ma l’attuale sistema ha mostrato falle in diverse parti della città: va modificata e anche subito".

Sulla sicurezza invece cosa può fare un sindaco?

"Punti di controllo mobili e incremento della presenza degli educatori di strada, ma sento che c’è un problema sopra tutti: la certezza della pena. Il resto non serve a nulla se non si riesce a garantire la giusta punizione a chi delinque e viene arrestato".

Qual è la sua idea di città?

"La centralità delle persone e dei loro bisogni, la coesione sociale".

In concreto?

"Una casa per chi ne ha più bisogno, una città più attenta e curata in ogni quartiere, una forte spinta all’innovazione. Abbiamo individuato le risorse e definito un percorso che consenta un’ampia partecipazione della società organizzata e anche delle singole persone. Da adesso in avanti si fa così".

Manutenzioni: dove li prende i soldi?

"Crediamo possibile aggiungere alle risorse già previste dal bilancio del Comune altri 5 milioni di euro da destinare, da subito, a verde, arredi urbani, percorsi ciclabili e pedonali, strade, edifici e spazi pubblici, scuole. Intendo coinvolgere i cittadini, i nuclei di controllo di vicinato e il terzo settore".

‘Una casa a chi ne ha bisogno’. Vasto programma...

"Serve coraggio. L’Agenzia Casa c’è, ma ancora non produce i risultati necessari. Per migliorare, e di molto, dobbiamo riuscire a rendere più competitive le condizioni per i proprietari, riconoscendo loro garanzie, un canone più alto e maggiori benefici fiscali per incrementare gli alloggi in locazione".

Chi paga?

"I maggiori oneri non dovranno essere sostenuti dell’affittuario, ma saranno in parte a carico del Comune che, però, agirà nell’ambito di un Fondo (da costituire e che potrebbe chiamarsi ’Immobiliare sociale’) nel quale far confluire le risorse anche di tutti i soggetti, pubblici e privati, investiti da questo problema, dai proprietari agli inquilini, dalle associazioni imprenditoriali alle Fondazioni. Il Fondo avrebbe poi anche un’altra funzione".

Quale?

"Agirebbe anche sul fronte della rigenerazione urbana, il recupero e la trasformazione di case di grandi dimensioni attualmente abitati da una sola persona, quasi sempre anziani, in cambio di alloggio e assistenza in soluzioni abitative dedicate".

Parlava poi di "spinta all’innovazione", cosa vuol dire?

"Bisogna investire in ricerca e conoscenza e nelle industrie culturali e creative che già oggi generano un valore pari a circa il 6% del Pil europeo, occupando circa 12 milioni di persone. Queste imprese svolgono un ruolo riconosciuto di ‘iniziatori’ di innovazione e sviluppo rispetto a tutti settori, dal manifatturiero alle scienze della vita, dal sociale fino alle costruzioni. Significa lavoro per i nostri giovani e nuove opportunità per le nostre imprese. Il Comune metterà idee e spazi, poi ci confronteremo con la città".

In conclusione, perché i modenesi dovrebbero votarla?

"Sul piano personale, perché credo si capisca che voglio davvero molto bene a Modena. Sul piano politico, perché la nostra idea di cambiamento non parte da zero, ma dal meglio di quanto realizzato, per migliorare e continuare a crescere".