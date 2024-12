Master alla Florim per guardare al futuro

È iniziata la quinta edizione del Master in Florim, il percorso di formazione e orientamento interno all’azienda. Già avviate le attività didattiche che si chiuderanno ad aprile 2025 e vedranno impegnati 13 giovani neodiplomati e neolaureati specializzati in diverse discipline. I ragazzi hanno siglato un contratto che prevede una retribuzione e l’inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione basato su lezioni frontali in aula alternate a periodi di affiancamento nelle diverse aree. I partecipanti hanno così la possibilità di entrare in contatto con tutti i reparti Florim, dalla fase di R&D al processo produttivo fino alla commercializzazione del prodotto. "Il Master in Florim è parte delle attività di Responsabilità Sociale d’Impresa promosse dall’azienda – spiega Claudio Lucchese, Presidente di Florim – e vuole favorire l’incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. Le aziende hanno da sempre bisogno di nuove energie e impulsi positivi per guardare al futuro, e per questo abbiamo deciso di investire risorse in un percorso formativo qualificante che permetta di far crescere le singole professionalità direttamente all’interno dell’impresa". Nato nel 2011, il progetto si pone in questa edizione l’ambizioso obiettivo di coniugare le attitudini dei singoli partecipanti alle concrete esigenze presenti e future nelle aree Commerciale e Marketing. Grazie alla conoscenza delle attività svolte nelle singole aree, il modello formativo avvalora e implementa nei ragazzi lo spirito di squadra già presente in Florim. Mira, inoltre, a fornire alle nuove risorse le conoscenze e le competenze sia per decifrare il mercato mutevole, sia per sviluppare un profilo professionale futuro in grado di affrontare con successo lo scenario competitivo, attraverso la creazione di una solida cultura professionale aziendale.

Il Master in Florim, articolato su 800 ore, si sviluppa in tre fasi: la prima vede i ragazzi impegnati in aula con lezioni di docenti, interni ed esterni, volte a favorire l’apprendimento di conoscenze trasversali e lo sviluppo di soft skills e professionalità utili nel mondo del lavoro, con momenti di verifica per valutare l’apprendimento dei contenuti. La seconda fase è invece dedicata a rotazioni in piccoli gruppi nei singoli uffici e reparti, per toccare con mano tutte le attività che vi vengono svolte, mentre la terza è un training on the job in affiancamento a colleghi più esperti. Il percorso didattico si traduce quindi nello sviluppo di una grande potenzialità sia per i ragazzi che per Florim, che al termine del percorso potrà avvalersi di nuove risorse formate sulle specificità dell’azienda.

